Ngày 29/4, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga (38 tuổi, ngụ tại phường Dĩ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, Nga có kiến thức pháp luật nhưng đã lợi dụng sự tin tưởng của các bị hại để thực hiện nhiều hành vi gian dối, chiếm đoạt tổng cộng hơn 6,4 tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn “chạy án” và kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản.

Cụ thể, cuối năm 2022, ông Nguyễn Hữu L. (bị đơn trong vụ tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất tại TAND huyện Củ Chi cũ) cần luật sư tư vấn pháp lý và thay mặt mình tham gia giải quyết vụ án.

Thông qua giới thiệu, ông L. và con gái là chị Nguyễn Thị K.T. đã thuê Nga và một luật sư khác với chi phí 250 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Nga. Ảnh: PH

Quá trình đại diện cho ông L., Nga đưa ra thông tin sai sự thật về việc thẩm phán thụ lý vụ án gây khó khăn, không cho tiếp cận hồ sơ rồi yêu cầu chị T. phải đưa 50 triệu đồng để Nga đi “lót tay”.

Sau đó, TAND huyện Củ Chi (cũ) đã chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn nên Nga đại diện ông L. kháng cáo. Dù án phí phúc thẩm chỉ phải tạm ứng 300 ngàn đồng nhưng Nga về thông báo mình đã nộp 11,3 triệu đồng, yêu cầu ông L. hoàn trả.

Tiếp đó, Nga nói dối rằng nếu muốn thắng kiện ông L. phải đưa 400 triệu đồng để “chạy án”.

Trước khi phiên phúc thẩm diễn ra, Nga tiếp tục bịa đặt rằng thẩm phán yêu cầu ông L. đưa thêm 100 triệu thì sẽ tuyên cho ông thắng kiện.

Tuy nhiên, cấp phúc thẩm đã hủy án, đề nghị cấp sơ thẩm giải quyết lại. Do thấy kết quả không như Nga nói, cha con ông L. đòi lại tiền thì nữ luật sư chây ỳ không trả.

Tháng 11/2023, chị T. đã tố cáo hành vi lừa đảo của Nga tới cơ quan công an.

Lừa cả đồng nghiệp cũ

Khoảng tháng 4/2022, Nga rủ anh Nguyễn Hoàng S. (đồng nghiệp cũ của Nga tại công ty bất động sản) góp vốn 1 tỷ đồng để mua đất tại huyện Đông Anh, Hà Nội (cũ), cam kết sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng và bán kiếm lời. Tin tưởng, anh S. đã chuyển trước 499 triệu đồng cho Nga.

Sau khi nhận tiền, Nga không thực hiện bất kỳ thủ tục pháp lý nào liên quan đến thửa đất như đã cam kết. Nghi ngờ bị lừa đảo, anh S. đòi tiền nhưng Nga không chịu trả.

Ngoài việc trên, anh S. còn tố cáo Nga sử dụng thẻ tín dụng của mình để chi tiêu hết hơn 236 triệu đồng.

Trước đó, năm 2018, Nga nói mình là nhân viên một công ty địa ốc, có khả năng mua đất giá rẻ tại dự án Nam Tân Uyên (Bình Dương cũ) và rủ ông Phạm Huy Ch. góp vốn mua 13 lô đất để bán lại kiếm lời. Tưởng thật, ông Ch. đã đưa cho Nga 7 tỷ đồng để hùn vốn.

Sau đó, ông Ch. nhiều lần đề nghị Nga cung cấp hồ sơ pháp lý 13 lô đất nhưng Nga luôn tìm cách trì hoãn. Biết bị lừa, ông Ch. đòi lại tiền nhưng Nga chỉ trả lại 1,6 tỷ đồng.

Quá trình xét hỏi tại phiên tòa, nhận thấy có nhiều vấn đề cần làm rõ nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung.