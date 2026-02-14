Hoàng Cao An Nga hiện là sinh viên năm nhất tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Sinh ra và lớn lên ở Cao Bằng, Nga sớm nhận ra nếu không nỗ lực học tập và xây dựng nền tảng tri thức, cơ hội nghề nghiệp, phát triển sau này sẽ vô cùng hạn hẹp.

“Muốn vươn lên, em nghĩ bản thân chỉ có con đường duy nhất là học tập”, Nga chia sẻ.

May mắn lớn nhất, theo nữ sinh, là có bố mẹ luôn tôn trọng con cái và không áp đặt. Cả hai cho phép Nga được đưa ra lựa chọn và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Chính sự tin tưởng ấy đã giúp Nga đủ tự tin để bước qua những ngã rẽ quan trọng.

Suốt từ năm lớp 1 đến lớp 9, An Nga liên tục đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Toán. Sau đó, nữ sinh trúng tuyển vào lớp chuyên Toán của Trường THPT Chuyên Cao Bằng. Tưởng chừng con đường học tập của Nga sẽ “gắn trọn” với môn học này, nhưng một cơ duyên tình cờ đã mở ra lối đi mới.

Dù học lớp chuyên Toán, Nga lại có cô giáo chủ nhiệm dạy môn Lịch sử. Những bài giảng cuốn hút, giàu cảm xúc của cô đã dần khơi dậy trong nữ sinh niềm say mê với môn học này.

Khoảnh khắc khiến Nga nhận ra mình có thể đi xa với môn Lịch sử là khi được cô chủ nhiệm động viên thử sức thi vào đội tuyển chọn học sinh giỏi.

“Trước đó, em chưa từng nghĩ mình sẽ ‘hợp’ với môn này vì suốt nhiều năm học Toán, em quen với tư duy logic và những con số nhiều hơn là việc viết lách”, Nga nhớ lại. Nữ sinh lo sợ bản thân không theo kịp các bạn “dân xã hội”, cũng khó có thể biến cách viết vốn khô khan của bản thân trở nên mượt mà.

Tuy nhiên, chính nền tảng Toán học lại trở thành lợi thế của Nga. Nữ sinh đã áp dụng tư duy logic để hệ thống hóa kiến thức Lịch sử theo trình tự mốc thời gian, sự kiện, nguyên nhân, kết quả. Trong việc phân tích một sự kiện lịch sử, tư duy logic Toán cũng giúp nữ sinh phân tích câu hỏi chặt chẽ và chính xác.

Nhờ cách học ấy, năm lớp 11, An Nga đã giành giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh. “Thành tích này đã giúp em tin rằng mình hoàn toàn có thể đi xa với môn Lịch sử”, Nga nói. Đến năm lớp 12, Nga tiếp tục giành giải Ba cấp tỉnh và giải Nhì học sinh giỏi quốc gia.

“Càng học Lịch sử và hiểu thêm về quá khứ dân tộc, em càng cảm thấy thích thú. Môn học này đã giúp em hiểu mình là ai và mình đang đứng ở đâu”, Nga chia sẻ.

An Nga là một trong 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương. Ảnh: NVCC

Với giải Nhì học sinh giỏi quốc gia, An Nga đủ điều kiện tuyển thẳng vào nhiều trường đại học. Tuy nhiên, nữ sinh quyết định chọn ngành Thương mại điện tử tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Nga cho biết bản thân đã yêu thích và tìm hiểu ngành này từ lâu. “Theo em, Thương mại điện tử là ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh, đòi hỏi sự năng động, nhạy bén và khả năng thích ứng cao. Em muốn thử sức ở những lĩnh vực mới và tự do hơn”, nữ sinh chia sẻ.

Hiện tại, An Nga là sinh viên năm nhất. Có một điều nữ sinh luôn tâm niệm: “Giáo dục chính là cánh cửa, nhưng mình phải là người vặn tay nắm”. Nga cho rằng nhà trường chỉ cung cấp kiến thức, công cụ, nhưng việc có sử dụng những công cụ ấy để đi đến ước mơ và tương lai hay không lại phụ thuộc vào sự chủ động của mỗi người.

“Thành tích lớn không phân biệt dân tộc hay vùng miền mà phụ thuộc vào sự tin tưởng bản thân và sẵn sàng đương đầu với thử thách. Do đó, không nên tự giới hạn bản thân vì hoàn cảnh sống hay việc mình là người dân tộc thiểu số”, Nga nói.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2025, An Nga là một trong 150 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được Bộ Dân tộc và Tôn giáo tuyên dương.

Trong tương lai, Nga dự định sẽ làm việc trong lĩnh vực marketing số, đồng thời có thể góp phần quảng bá sản phẩm quê hương ra những thị trường rộng lớn hơn.