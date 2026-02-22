Cuối năm 2025, vượt qua gần 100 thí sinh, Trần Thị Sơn Trúc gây ấn tượng khi giành ngôi quán quân cuộc thi Phiên dịch viên tương lai tài năng - sân chơi dành cho các bạn trẻ do Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức.

Bốn năm trước, Trúc là thủ khoa đầu vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc của Trường ĐH Hà Nội.

Trần Thị Sơn Trúc (sinh viên năm thứ tư Trường ĐH Hà Nội) giành ngôi vị quán quân ở cuộc thi phiên dịch Trung - Việt. Ảnh: NVCC

Chia sẻ về bí quyết học tập, Trúc cho biết em luôn tập trung nghe giảng và học chắc kiến thức để tránh bị hổng bài. Thay vì thức khuya, em ưu tiên dậy sớm học và duy trì thói quen ngủ đủ giấc mỗi ngày. Theo Trúc, học tập thiếu kế hoạch và phương pháp khoa học không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tác động tiêu cực đến kết quả.

Ngoài việc học, Trúc còn đam mê thư pháp và viết khá đẹp. Em đến với bộ môn này như một cái duyên, trong đó mẹ là người truyền cảm hứng và dẫn dắt những bước đi đầu tiên.

Sơn Trúc và mẹ. Ảnh: NVCC

Năm 2023, khi đang là sinh viên năm nhất đại học, Trúc bắt đầu tiếp cận thư pháp trong một dịp mẹ xuống Hà Nội theo học để theo đuổi đam mê và mong muốn phát triển nghệ thuật chữ viết này tại Lai Châu. Người thầy mà mẹ Trúc theo học là một nghệ nhân có tiếng trên mạng xã hội.

Ban đầu Trúc chỉ đi cùng cho biết chứ không có ý định theo học, nhưng khi được thầy gợi ý thử viết, em gây ấn tượng với bài viết hoàn chỉnh. Nhận thấy tố chất của học trò trẻ, thầy quyết định nhận Trúc theo học. Từ đó, niềm yêu thích thư pháp trong em dần được nhen nhóm.

Sơn Trúc gây ấn tượng bởi khả năng viết thư pháp đẹp. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, con đường theo đuổi thư pháp của Trúc không hoàn toàn bằng phẳng. Em cũng từng bị đánh giá thấp chỉ vì là nữ và tuổi còn trẻ. Không nản lòng, Trúc chọn cách tiếp tục cố gắng, khẳng định bản thân bằng thực lực với mong muốn thay đổi định kiến, để thư pháp không chỉ là câu chuyện của những bậc cao niên.

“Là người trẻ trong xã hội hiện đại, em nghĩ khó khăn lớn nhất khi theo đuổi và gìn giữ một bộ môn truyền thống như thư pháp chính là sự ‘lệch nhịp’ giữa tốc độ của thời đại và nhịp điệu của nghệ thuật truyền thống. Thư pháp cần thời gian, sự tĩnh tâm và rèn luyện bền bỉ, trong khi môi trường hiện đại dễ khiến người trẻ mất tập trung hoặc nản lòng vì tiến bộ chậm. Bên cạnh đó, mọi người cũng quen thuộc với hình ảnh ông đồ già viết thư pháp nên các bạn trẻ như em, đặc biệt là nữ giới sẽ khó khăn hơn trên con đường theo đuổi thư pháp với những đánh giá chủ quan về trình độ và năng lực”, Trúc chia sẻ.

Trúc cho hay rèn luyện viết thư pháp cũng giúp em học thêm nhiều nét đẹp văn hóa và đức tính kiên nhẫn. “Trong quá trình viết, có những nét phải luyện vài trăm lần (như nét chấm xoáy, nét chấm đồng tâm...). Vì vậy, em phải học cách kiên nhẫn và duy trì liên tục, đều đặn”, Trúc nói.

Trúc không chỉ viết chữ vào các dịp lễ, Tết mà còn tham gia nhiều hoạt động như viết thư pháp tại chùa, phố đi bộ, lễ hội văn hóa. Em cũng tổ chức các lớp dạy thư pháp miễn phí, giúp thế hệ trẻ hiểu và yêu hơn giá trị của con chữ.

Sau 3 năm, nữ sinh Trường ĐH Hà Nội hiện là một trong những người viết thư pháp nổi tiếng ở Lai Châu, đồng thời cũng tham gia nhiều hoạt động viết thư pháp ở Hà Nội.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, Trúc đều trong vai "thầy đồ" viết chữ tặng mọi người. “Em muốn lan tỏa, lưu giữ nét thư pháp và nét văn hóa đẹp của dân tộc. Thấy mọi người, đặc biệt là các em học sinh chụp ảnh khoe treo chữ mình viết tặng đặt ở góc học tập hoặc nơi trang trọng trong nhà, em thấy rất vui và hạnh phúc”, nữ sinh chia sẻ.

Dịp Tết năm nay, như thường lệ, Trúc sẽ đến các không gian văn hóa, lễ hội để viết tặng chữ. Mới đây nhất, nữ sinh đã tham gia hoạt động thư pháp ở sự kiện nhỏ do sinh viên các trường tổ chức.

Nữ sinh cho hay, thời gian tới, ngoài việc tiếp tục học tập và luyện nét chữ, em muốn sáng tạo một lối viết mang đậm phong cách của mình, tạo dấu ấn riêng cho tác phẩm.

“Việc này không dễ dàng và không phải phong cách cá nhân nào cũng được mọi người đón nhận. Song, em nghĩ phải thử thì mới biết khả năng của bản thân đến đâu. Em hiểu rằng không nên quá tự cao khi được khen và cũng không nên thấy bị chê mà dừng lại. Tuổi trẻ cần dám trải nghiệm và dấn thân”, Trúc chia sẻ.

Sơn Trúc muốn đưa thư pháp đến gần hơn với giới trẻ. Ảnh: NVCC

Nữ sinh cũng đang từng bước đưa thư pháp đến gần hơn với người trẻ thông qua những cách mới mẻ. Em sáng tạo nội dung về thư pháp qua kênh TikTok Lạc Bút Vân Yên của mình, tham gia workshop, viết công đức cho đền chùa, các sự kiện Tết và văn hoá.

“Trong tương lai, em muốn không chỉ là lan toả thư pháp Việt đến các bạn trẻ trong nước mà còn ra quốc tế thông qua truyền thông và các hoạt động giao lưu văn hoá. Em tin rằng khi thư pháp được thổi hơi thở thời đại, nó sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn thực sự sống trong đời sống của giới trẻ hôm nay”, Trúc nói.