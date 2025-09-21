"Vào ngày 19/9, trong buổi huấn luyện nhảy dù ban đêm được tiến hành tại Mỹ, một tai nạn thương tâm đã xảy ra”, tờ Newsweek dẫn chia sẻ của Bộ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ba Lan trên mạng xã hội X.

Bài đăng cho biết thêm, 2 lính đặc nhiệm Ba Lan đã thiệt mạng. Phó Thủ tướng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz mô tả sự việc là "tin tức cực kỳ đau buồn từ Mỹ".

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Ba Lan tham gia một cuộc tập trận. Ảnh: Không quân Mỹ

Ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh, 2 binh sĩ Ba Lan tử vong khi tham gia buổi huấn luyện nhảy dù vào ban đêm. Gia đình của những người thiệt mạng đã được hỗ trợ đầy đủ. Cũng theo ông, nguyên nhân dẫn tới tai nạn đang được một ủy ban đặc biệt của Ba Lan điều tra.

Hiện chưa rõ vụ việc trên có liên quan tới vụ rơi trực thăng Black Hawk của Lục quân Mỹ trong cuộc tập trận diễn ra tại một khu vực hẻo lánh ở tiểu bang Washington và nằm gần Căn cứ Liên hợp Lewis-McChord hay không.

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết chiếc trực thăng Sikorsky UH-60 Black Hawk đã bị rơi gần căn cứ Lewis-McChord vào khoảng 21h (giờ địa phương) ngày 17/9. Thông tin này được công bố trước 2 ngày Ba Lan thông báo 2 lính đặc nhiệm thiệt mạng tại Mỹ trong quá trình huấn luyện.

Quân đội Mỹ xác nhận chiếc trực thăng xấu số chở theo 4 lính đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Tác chiến Đường không Đặc biệt số 160, những người chuyên thực hiện các hoạt động vào ban đêm.