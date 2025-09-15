Theo ông Peskov, sự ủng hộ của liên minh quân sự NATO dành cho Ukraine đã khiến họ trở thành một bên trong cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đặt câu hỏi về ý tưởng đảm bảo an ninh cho Ukraine với sự tham gia của quân đội NATO.

Binh sĩ Ba Lan tham gia một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: NATO

Ông Sikorski cho rằng, những nước phương Tây ủng hộ Kiev đang cảnh giác trước một cuộc đối đầu trực tiếp với Nga, quốc gia đã nhiều lần bác bỏ sự hiện diện quân sự của phương Tây tại Ukraine dù là dưới hình thức lực lượng gìn giữ hòa bình, hay bất kỳ hình thức nào khác. Song theo phát ngôn viên Điện Kremlin, trên thực tế liên minh quân sự NATO do Mỹ đứng đầu đã tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

“NATO đang trong tình trạng xung đột với Nga. Đây là điều hiển nhiên, và không cần đưa ra thêm bất kỳ bằng chứng nào", hãng tin RT dẫn lời ông Peskov nói hôm nay (15/9).

“NATO thực tế đã tham gia vào cuộc chiến này. NATO cung cấp sự hỗ trợ gián tiếp và trực tiếp cho chính quyền Kiev. Do đó, có thể nói chắc chắn NATO đang trong tình trạng xung đột với Nga”, ông Peskov nói thêm.

Theo Viện Kiel của Đức, ít nhất 41 quốc gia đã hỗ trợ quân sự, nhân đạo, hoặc tài chính cho Kiev, kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022. Phần lớn sự hỗ trợ đến từ các nước NATO với 29/32 quốc gia thành viên cung cấp tài chính, cũng như các hệ thống vũ khí từ xe bọc thép, pháo binh, máy bay, hệ thống phòng không, máy bay không người lái (UAV), tên lửa, và nhiều thiết bị khác.

Bên cạnh đó, NATO cũng đang thúc đẩy quân sự hóa để đối phó với cái mà họ mô tả là “mối đe dọa từ Nga”, đồng thời cam kết tăng chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO ở châu Âu lên 5% GDP. Một số quan chức phương Tây cho rằng, Nga có thể tấn công các nước thành viên NATO một khi xung đột ở Ukraine được giải quyết. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần bác bỏ, và gọi đây là những tuyên bố vô căn cứ.