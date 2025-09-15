Chính quyền Ba Lan cáo buộc 19 UAV của Nga đã xâm nhập không phận nước này hôm 10/9 và gọi sự việc là “chưa từng có tiền lệ”, đồng thời yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiến hành một cuộc họp khẩn cấp. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc đây là một “cuộc tấn công” và cho rằng tuyên bố của Warsaw thiếu bằng chứng.

Hai tiêm kích F-35A của Hà Lan hoạt động ở vùng Baltic. Ảnh: Bộ Quốc phòng Hà Lan

Theo tờ Politico, trong sự việc trên, các lực lượng NATO đã điều động dàn tiêm kích F-35 của Hà Lan, cùng với máy bay trinh sát Italia và một hệ thống phòng không Patriot của Đức để theo dõi và đánh chặn các UAV.

Nhật báo Kurier của Áo lưu ý, mỗi chiếc UAV có giá hơn 11.000 USD nhưng lại cần tới các tên lửa không đối không trị giá 400.000 USD/tên lửa để bắn hạ. Đáng chú ý, theo Kurier, chỉ có 7/19 UAV bay vào không phận Ba Lan bị ngăn chặn. Trong khi đó, theo số liệu chính quyền Ba Lan công bố, con số này thực tế chỉ là 4/19 UAV, trong khi số còn lại không tạo ra mối đe dọa.

Sự việc đã trở thành đề tài thảo luận trong cuộc gặp giữa Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels hôm 11/9. Theo tờ Politico, nhiều quan chức tham gia cuộc họp thừa nhận NATO thiếu khả năng sẵn sàng ứng phó trước các cuộc tấn công bằng UAV.

Giới chức tham gia cuộc họp cũng cho hay, việc NATO lúc nào cũng triển khai F-35 để đánh chặn UAV không phải là khả thi. Theo một nhà ngoại giao, “Tổng thư ký Rutte đã tự đưa ra kết luận trên và không ai phản đối”.

Ngay cả truyền thông Ba Lan cũng đặt câu hỏi về khả năng sẵn sàng đối phó của quân đội nước này. Tờ Rzeczpospolita mô tả Ba Lan “bất lực” trước UAV và các hệ thống chống UAV SkyCTRL mới mua đã cần hiện đại hóa và nâng cấp.

Theo thông tin tính toán nội bộ của NATO, được tờ Financial Times công bố hồi tháng 5, NATO chỉ có 5% năng lực phòng không cần thiết để bảo vệ các nước thành viên ở Đông Âu, vùng Baltic và Bắc Âu.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định toàn bộ UAV do nước này phóng vào đêm 9/9, rạng sáng 10/9 chỉ nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine, chứ không nhắm tới Ba Lan. Moscow cũng nhấn mạnh sẵn sàng tổ chức tham vấn với Warsaw về sự việc.

Ngoài ra, Nga nhiều lần bác bỏ những cáo buộc cho rằng nước này có ý định tấn công NATO và gọi đây là tuyên bố “vô lý”.