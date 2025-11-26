Trong thông cáo trên mạng xã hội Facebook hôm nay (26/11), Lực lượng phòng thủ miền nam Ukraine thừa nhận tình hình ở thành phố Huliaipole thuộc tỉnh Zaporizhzhia vẫn còn nhiều khó khăn, tuy nhiên không có chuyện binh sĩ nước này bị vây khốn tại đó.

Binh sĩ Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Tờ Ukrinform trích thông cáo viết: “Các tuyến hậu cần tại đó vẫn hoạt động, và việc sơ tán thương binh đang diễn ra… Cuộc xung đột này không chỉ tác chiến trên thực địa mà còn cả mặt trận thông tin. Đối phương đang khéo léo thao túng dư luận Ukraine, khi cố tình phóng đại những thành công trên chiến trường và cường điệu hóa các vấn đề của quân đội Kiev, gieo rắc sự hoảng loạn cho người dân Ukraine và kích động những hành động thiếu suy nghĩ”.

Theo bản đồ do trang Deep State cung cấp, vùng xám, tức nơi nổ ra các cuộc giao tranh giữa quân phòng thủ Ukraine và binh sĩ Nga, chưa lan vào Huliaipole. Mũi tấn công gần nhất của quân Nga cách địa phận thành phố khoảng 1km.

Ảnh: Deep State

EU nêu 5 ưu tiên trong dự thảo hòa bình

Trong phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nêu 5 ưu tiên của Liên minh châu Âu (EU) trong khuôn khổ dự thảo hòa bình dành cho Ukraine.

Tờ Pravda dẫn lời bà Ursula von der Leyen nói: “Ưu tiên đầu tiên là bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải mang lại nền hòa bình công bằng, lâu dài và phải đảm bảo an ninh thực sự cho Ukraine lẫn châu Âu. Ưu tiên thứ hai là bảo vệ chủ quyền của Ukraine. Nếu hôm nay chúng ta hợp pháp hóa và chính thức hóa việc phá hoại biên giới, thì chúng ta sẽ ‘mở cửa’ cho các cuộc xung đột trong tương lai và chúng ta không cho phép điều đó”.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, các ưu tiên tiếp theo của EU lần lượt là về những nhu cầu tài chính dành cho Ukraine; không điều khoản nào liên quan tới Ukraine, châu Âu hay Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà không có vai trò của các nhân tố này; và cuối cùng là vấn đề trẻ em Ukraine ở Nga.