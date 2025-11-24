Theo đài RT, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 23/11 đã chỉ trích việc giới chức EU liên tục ban hành các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga.

"Trong suy nghĩ của tôi, nếu bạn làm một điều lặp đi lặp lại 19 lần thì có nghĩa nó đã thất bại. Khi giới chức EU thông báo cho tôi về vòng trừng phạt mới nhất, tôi nhận ra họ đã tụt hậu. Cách tiếp cận phù hợp là những gì Mỹ đang làm khi kết hợp các sáng kiến hòa bình với việc gây sức ép lên Nga", ông Bessent cho biết.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: NYT

Trong bình luận của mình, Bộ trưởng Bessent cũng lên án EU vì không thực hiện chiến lược áp thuế của Mỹ đối với Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi tiếp tục mua các sản phẩm được sản xuất từ dầu mỏ Nga. "EU về cơ bản đang tự tài trợ cho một cuộc xung đột chống lại họ", ông Bessent nói.

Ông Bessent có phát biểu trên trong bối cảnh EU vừa công bố vòng trừng phạt thứ 19 với Nga, nhắm vào các ngân hàng, sàn giao dịch tiền mã hoá của nước này cũng như một số doanh nghiệp Ấn Độ và Trung Quốc.

Đầu tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận, Washington "sắp hết mục tiêu để trừng phạt Nga" sau khi Nhà Trắng đưa 2 tập đoàn dầu khí lớn của xứ sở bạch dương là Lukoil và Rosneft vào danh sách đen. Ông Rubio lưu ý, động thái này được thực hiện theo yêu cầu của Kiev và các nước ủng hộ Ukraine.

Về phía Nga, Moscow đã nhiều lần khẳng định rằng mọi nỗ lực trừng phạt của phương Tây đều vô ích. Chiến lược trừng phạt của EU cũng gây ra bất đồng trong nội bộ liên minh, khi một số nước thành viên như Hungary và Slovakia đã lên tiếng phản đối.