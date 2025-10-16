Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Alexander Bortnikov, Giám đốc FSB hôm nay (16/10) phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng các Cơ quan an ninh và Dịch vụ đặc biệt của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS): "Các đơn vị đặc nhiệm thuộc lực lượng vũ trang Anh (SAS) đang trực tiếp tham gia vào hoạt động chiến đấu. Dưới sự bảo trợ của các cơ quan đặc biệt Anh, những hành vi khủng bố và phá hoại đang được thực hiện trên lãnh thổ Liên bang Nga".

Giám đốc FSB Alexander Bortnikov. Ảnh: TASS

Ông Bortnikov nhấn mạnh, “Chiến dịch Mạng nhện” của Ukraine nhằm vào các sân bay và máy bay ném bom chiến lược nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga hồi tháng 6 được tiến hành "dưới sự giám sát trực tiếp của tình báo Anh".

Hiện Bộ Ngoại giao Anh chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Các cơ quan tình báo Nga thường xuyên cáo buộc Anh tham gia vào những hành động bí mật chống lại Nga và lợi ích của Moscow. Tuy nhiên, Anh nhiều lần bác bỏ cáo buộc và xem đây là một phần trong cuộc chiến thông tin của Moscow nhằm chống lại các nước phương Tây.

Thông tin do Giám đốc FSB Bortnikov công bố đúng vào thời điểm căng thẳng giữa Nga - NATO không ngừng leo thang.

Các nước thành viên NATO cáo buộc Nga tiến hành cuộc chiến hỗn hợp thông qua những hành động khiêu khích như xâm phạm không phận, âm mưu phá hoại, tấn công mạng và các chiến dịch lan truyền thông tin sai lệch. Ngược lại, Nga cảnh báo, sự tham gia tích cực của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine, thông qua việc cung cấp vũ khí và các hoạt động hỗ trợ khác cho Kiev có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga - NATO.