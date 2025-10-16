Hôm 13/10, công ty quốc phòng Mỹ Oshkosh Defense đã tiết lộ một bệ phóng tên lửa di động mới đặt trên mặt đất. Hệ thống này có khả năng triển khai tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, loại vũ khí mà Ukraine đang mong đợi Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phê chuẩn chuyển giao.

Tên lửa Tomahawk đang là tâm điểm của các cuộc thảo luận địa chính trị, giữa lúc Tổng thống Trump cân nhắc việc có nên gửi chúng đến Ukraine hay không nhằm gây áp lực buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán.

Phương tiện tự hành đa nhiệm cực mạnh (X-MAV) được quảng bá có thể phóng tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk. Ảnh: Oshkosh Defense

Tuy nhiên, một vấn đề quan trọng lại chưa được nhắc tới là, Tomahawk thường được phóng từ tàu chiến hoặc máy bay ném bom chiến lược được thiết kế đặc biệt, nên Ukraine sẽ phóng tên lửa của Mỹ bằng cách nào?

Tờ Kyiv Independent dẫn lời công ty Oshkosh cho hay, phương tiện tự hành đa nhiệm cực mạnh (X-MAV) có thể giúp Ukraine giải quyết vấn đề. Bởi bệ phóng X-MAV được thiết kế để hoạt động tự động và phóng vũ khí hạng nặng trên quãng đường xa.

Thiết bị này đã được trưng bày tại triển lãm của Hiệp hội Lục quân Mỹ (AUSA) diễn ra từ ngày 13 - 15/10 ở Washington. Trong triển lãm, thiết bị phóng xuất hiện với cấu hình gồm 4 tên lửa hành trình Tomahawk.

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa cận âm, được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu trên bộ. Tên lửa có tầm hoạt động từ 1.600 - 2.500km.

Các chuyên gia nhận định, nếu được Mỹ phê duyệt, Tomahawk sẽ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, gia tăng thêm áp lực với Tổng thống Nga Putin, từ đó mang lại lợi thế lớn hơn cho Kiev trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Hôm 12/10, ông Trump tuyên bố sẵn sàng gửi tên lửa Tomahawk tới Ukraine, nhưng ông dự định sẽ thảo luận vấn đề này trước với ông Putin.

Trước đó, hôm 9/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định, việc Mỹ chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk có thể buộc Moscow phải nhìn nhận lại thực tế và ngồi vào bàn thương lượng.

Với tầm bắn lên tới 2.500km, Tomahawk sẽ giúp Ukraine mở rộng phạm vi tấn công tầm xa vào Nga, bởi tên lửa có thể vươn tới cả thành phố Moscow và St. Petersburg.

Hiện tại, Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào thủ đô của Nga bằng máy bay không người lái (UAV), song chúng hiếm khi gây ra thiệt hại. Tuy nhiên, các vụ tấn công đã tác động tới tâm lý người dân Nga cũng như gây ra sự gián đoạn trên diện rộng khi các sân bay Nga phải tạm thời đóng cửa.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Tomahawk sẽ cho phép Ukraine triển khai các cuộc tấn công chính xác và mạnh mẽ hơn nhiều vào Moscow. Ngoài ra, trong danh sách mục tiêu tiềm năng của quân Kiev khi sử dụng Tomahawk còn có các căn cứ không quân, nơi Nga phóng loạt tên lửa nhằm vào các thành phố của Ukraine.

Lâu nay, Kiev gặp khó khăn trong việc nhắm mục tiêu vào các căn cứ này, do Moscow đã di dời phi đội máy bay ra ngoài tầm bắn của các loại vũ khí do Ukraine tự sản xuất cũng như những thiết bị do các nước phương Tây cung cấp.