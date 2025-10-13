Tuy nhiên, Estonia cũng hạ thấp mối đe dọa từ Nga và khẳng định các báo cáo về tình trạng căng thẳng gia tăng ở biên giới giữa hai nước chỉ là "phóng đại".

Binh sĩ Nga xuất hiện ở khu vực Saatse Boot. Ảnh: PPA

"Nga đã có hành động quyết đoán và rõ ràng hơn trước đây, nhưng tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Xin nói rõ là không có gì nghiêm trọng xảy ra ở biên giới”, Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna phát biểu hôm 12/10.

Cũng theo ông Tsahkna, hôm 10/10, giới chức Estonia đã phát hiện "7 binh sĩ Nga trang bị vũ trang" ở bên phía Nga, trên con đường nằm ở đông nam Estonia. Nhà chức trách Estonia đã tạm thời dừng giao thông trên tuyến đường này để tránh bất kỳ "sự cố tiềm ẩn nào".

Saatse Boot là khu vực lãnh thổ hình chiếc ủng của Nga nằm lọt giữa lãnh thổ Estonia. Đoạn đường dài 800m của Estonia đi xuyên qua khu vực này, cho phép các phương tiện qua lại mà không cần dừng, nhưng không được phép đi chệch đường, đi bộ hoặc dừng lại trên lãnh thổ Nga.

Cảnh sát và lực lượng biên phòng Estonia thông báo đã đóng cửa lối vào Saatse Boot hôm 10/10, sau khi lính gác phát hiện “số lượng binh sĩ Nga đông bất thường".

Tới ngày 11/10, Bộ trưởng Nội vụ Estonia Igor Taro cho hay, quân đội Nga dường như đã rời khỏi khu vực trên. Ông Taro nói thêm, con đường này sẽ bị đóng cửa trong tương lai và một tuyến đường mới tránh khu vực Saatse Boot đang được xây dựng.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Trước đó, vào tháng 9, Estonia cáo buộc 3 chiến đấu cơ MiG-31 của Nga bay vào không phận nước này trong 12 phút. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, 3 chiếc MiG-31 trên đã thực hiện chuyến bay như thường lệ từ Karelia, phía đông Phần Lan đến một sân bay ở vùng Kaliningrad. Nga khẳng định, các chiến đấu cơ của nước này đã bay qua vùng biển trung lập trên biển Baltic, cách đảo Vaindloo của Estonia hơn 3km và "không xâm phạm không phận Estonia".