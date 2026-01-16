Quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đặng Ngọc Điệp được công bố vào chiều nay.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng gửi lời chúc mừng tới tân Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của đội ngũ lãnh đạo trong bối cảnh khối lượng công việc của bộ ngày càng tăng, cùng với yêu cầu cao về hiệu quả chỉ đạo, điều hành và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Ông Đặng Ngọc Điệp. Ảnh NN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Đặng Ngọc Điệp bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và ban lãnh đạo Bộ. Ông cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong định hướng phát triển ngành giai đoạn tới, tân Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp khẳng định sẽ dốc toàn lực để thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững, xây dựng nông nghiệp sinh thái, tăng cường bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đồng thời chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông cũng quan tâm đến mục tiêu hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng chúc mừng tân Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp. Ảnh: NN

Ông Đặng Ngọc Điệp sinh năm 1978; quê quán thành phố Hà Nội; là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Ông Đặng Ngọc Điệp là cán bộ có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ. Trước khi được bổ nhiệm làm thứ trưởng, ông Điệp trải qua một số chức vụ quan trọng tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường như: Chánh Văn phòng và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.