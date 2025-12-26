Chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Theo Nghị định số 334/2025, trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ có: thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan ngang bộ; cục trưởng cục loại 1; vụ trưởng, cục trưởng cục loại 2, chánh văn phòng bộ, chánh thanh tra bộ và tương đương; phó cục trưởng cục loại 1; phó vụ trưởng, phó cục trưởng cục loại 2; phó chánh văn phòng bộ, phó chánh thanh tra bộ và tương đương.

Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ còn có: trưởng cơ quan khu vực, trưởng ban, chánh văn phòng, chánh thanh tra cơ quan thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế, chi cục trưởng hoặc tương đương thuộc cục loại 1; trưởng phòng thuộc vụ, văn phòng bộ; trưởng phòng, chánh văn phòng, chánh thanh tra cơ quan thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế, chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực, chi cục trưởng hoặc tương đương thuộc cục loại 2.

Cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ có các chức danh khác như: phó trưởng cơ quan khu vực, phó trưởng ban, phó chánh văn phòng, phó chánh thanh tra cơ quan thanh tra được thành lập theo điều ước quốc tế, phó chi cục trưởng hoặc tương đương thuộc cục loại 1...

Ảnh minh họa: Thế Bằng

Trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc sở và tương đương có: giám đốc sở, chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, chánh văn phòng UBND, chánh thanh tra, trưởng BQL khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh, thành và tương đương.

Cơ quan cấp sở còn có chức danh: phó giám đốc sở, phó chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, phó chánh văn phòng UBND, phó chánh thanh tra, phó trưởng BQL khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh, thành và tương đương.

Chi cục trưởng, trưởng ban, trưởng phòng, chánh văn phòng thuộc sở; trưởng phòng thuộc văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND, trưởng phòng thuộc văn phòng UBND, trưởng phòng thuộc BQL Khu công nghiệp... cũng thuộc cơ quan cấp sở.

Trong phòng thuộc cấp xã có: chánh văn phòng HĐND và UBND, trưởng phòng, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công; phó chánh văn phòng HĐND và UBND, phó trưởng phòng, phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công.

Tiêu chuẩn chung với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý

Về trình độ, Nghị định số 334/2025 nêu rõ công chức lãnh đạo, quản lý tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm theo quy định của bộ, ngành, địa phương nơi công tác.

Công chức lãnh đạo, quản lý ở từng cấp phải tốt nghiệp trình độ lý luận chính trị tương ứng; có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phương pháp tiếp cận, giải quyết vấn đề linh hoạt, hiệu quả; có năng lực nắm bắt, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo và ra quyết định kịp thời, chính xác. Những người này cần có khả năng đóng góp vào việc hoạch định chủ trương, chính sách và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển chung của địa phương, cơ quan, đơn vị...

Đối tượng này phải có uy tín, được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng nhân dân ở địa phương, cơ quan, đơn vị tin tưởng, tín nhiệm cao.

Nghị định cũng nêu những đối tượng này có khả năng quy tụ, đoàn kết nội bộ, không bè phái, cục bộ; tạo được sự thống nhất, phát huy được sức mạnh tập thể; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bên cạnh đó, nghị định quy định một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm.

Theo đó, trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn "đã kinh qua chức danh lãnh đạo, quản lý cấp dưới trực tiếp" áp dụng đối với chức danh tương ứng quy định tại nghị định này.

Trường hợp bổ nhiệm công chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định của Đảng và pháp luật về chính sách thu hút, trọng dụng đối với người có tài năng, chuyên gia thì không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chức danh quy định tại nghị định này nhưng phải hoàn thiện trong thời gian 36 tháng kể từ khi được bổ nhiệm.

Khi xem xét, bổ nhiệm chức danh mới chưa có trong nghị định này thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm áp dụng tiêu chuẩn chung và vận dụng tiêu chuẩn cụ thể của chức danh tương đương có vị trí, tính chất tương đồng.

Trường hợp bổ nhiệm lần đầu tiên vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn về thành tích lãnh đạo, quản lý, kinh qua chức danh lãnh đạo, quản lý cấp dưới.

Trường hợp đặc biệt khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.