Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chiều 2/3 tổ chức lễ thông báo kết luận của Bộ Chính trị và công bố quyết định của Thủ tướng về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị và Thủ tướng đồng ý Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa 15 thôi giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, nghỉ công tác từ ngày 1/3, tiếp tục làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cho biết, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau và liên tục giữ các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy quan trọng trong lực lượng CAND và Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ. Ảnh: BCA

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ là đảng viên, sĩ quan CAND tiêu biểu về phẩm chất chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam; được Đảng, Nhà nước, nhân dân, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tin tưởng trao cương vị, trọng trách cao trong lực lượng CAND và Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Ông là cán bộ được rèn luyện, thử thách và trưởng thành từ thực tiễn công tác, chiến đấu; có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường, quan điểm, tư tưởng kiên định, vững vàng; có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trên các cương vị công tác, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ luôn chủ động đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, có phương pháp làm việc nghiêm túc, khoa học, khẳng định năng lực lãnh đạo, tổ chức điều hành, quy tụ và đoàn kết thống nhất nội bộ.

Cá nhân ông và các đơn vị do ông phụ trách, chỉ đạo đã đạt được nhiều kết quả, thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đặc biệt, trên cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã cùng tập thể Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Bộ trưởng Lương Tam Quang tin tưởng bằng kinh nghiệm, trách nhiệm và tình cảm của mình, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ sẽ tiếp tục quan tâm, thường xuyên tham gia góp ý kiến với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, với cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương; tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, tham gia góp ý kiến, góp phần xây dựng, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chiến lược.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và vô cùng xúc động. Ông chia sẻ sự vinh dự khi sớm được đứng trong hàng ngũ của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng từ năm 1978, trong suốt chặng đường binh nghiệp và công tác ấy, luôn cố gắng học hỏi, cầu thị lắng nghe, chuyên cần, khiêm tốn, nghĩa tình và đoàn kết.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định, có được sự trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ như ngày hôm nay, trước hết ngoài sự nỗ lực rèn luyện phấn đấu của bản thân, giúp đỡ của gia đình, đồng chí, đồng đội và bạn bè, đó là sự quan tâm giáo dục rèn luyện, giúp đỡ, dìu dắt và đào tạo của Đảng, Nhà nước.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, về với đời thường, ông khẳng định nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với ngành và với nhân dân; giữ vững phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, người cán bộ CAND nghỉ hưu mang quân hàm cấp tướng, người công dân tốt, mẫu mực...