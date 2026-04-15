Đây là nội dung đáng chú ý trong Thông báo số 396 vừa được UBND TP Hà Nội ban hành về việc rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất nhưng chậm triển khai trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các nhà đầu tư phải khẩn trương lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện dự án trước ngày 30/4.

Báo cáo phải thể hiện rõ tiến độ thực tế của dự án, bao gồm việc đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thực hiện nghĩa vụ tài chính…; tình trạng pháp lý đã thực hiện và những tồn tại còn vướng mắc.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu nhà đầu tư phải chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến chậm tiến độ. Đồng thời đánh giá năng lực triển khai dự án, từ khả năng tài chính, huy động vốn đến tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp phải làm rõ trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ và đưa ra phương án xử lý kèm cam kết lộ trình cụ thể, khả thi.

“Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố về tính trung thực, chính xác của nội dung báo cáo”, thông báo nêu rõ.

Sau thời hạn 30/4, trường hợp không gửi báo cáo, gửi chậm hoặc nội dung không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện, thành phố sẽ xem xét áp dụng biện pháp thu hồi hoặc dừng dự án.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan gửi thông báo tới từng nhà đầu tư trước ngày 19/4.

Trong danh sách 341 dự án chậm triển khai, phần lớn là các dự án nhà ở, khu đô thị. Một số quận, huyện trước sáp nhập đơn vị hành chính có trên 20 dự án như Cầu Giấy, Long Biên, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Mê Linh...

Đáng chú ý, danh sách này xuất hiện hàng loạt tên tuổi lớn của thị trường bất động sản. Có thể kể đến như: CTCP Tập đoàn C.E.O có dự án khu đô thị mới tại lô đất N1+N3 thuộc khu đô thị Quốc Oai (Quốc Oai); Công ty TNHH CEO chủ đầu tư dự án khu đô thị mới CEO Mê Linh (Mê Linh).

Ô đất công cộng CC1 khu đô thị Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm) của HUD trong danh sách 341 dự án. Ô đất có chức năng đất công cộng được điều chỉnh thành đất ở (nhà ở chung cư kết hợp dịch vụ, thương mại, nhà trẻ và nhà ở liên kế) cao từ 6-21 tầng năm 2021. Ảnh tư liệu: Hồng Khanh

Geleximco có nhiều dự án nằm trong danh sách như dự án cống hóa mương Cổ Nhuế kết hợp bãi đỗ xe và khu nhà ở thấp tầng tại Bắc Từ Liêm; khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn tại Hà Đông; khu A khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn tại Hoài Đức.

Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị HUD - Bộ Xây dựng cũng có hàng loạt dự án bị nêu tên như khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 tại Mê Linh, khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm (Thanh Trì), khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (Hoàng Mai), khu đô thị mới Vân Canh (Hoài Đức) hay các ô đất tại khu đô thị Mỹ Đình II.

Ngoài ra, danh sách còn có sự góp mặt của CTCP Tập đoàn đầu tư Long Giang với dự án trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng cao cấp tại Long Biên; Công ty TNHH MTV nhà ở và đô thị Licogi với dự án khu đô thị mới Thịnh Liệt; CTCP Tập đoàn Videc với dự án khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại Mê Linh.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú – Trung Kính cũng nằm trong danh sách với dự án khu nhà ở cao tầng kết hợp trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và trường học tại Cầu Giấy, CTCP Khai Sơn thực hiện dự án xây dựng tuyến đường từ đê Ngọc Thuỵ đến khu đô thị mới Thượng Thanh (đợt 2)…

Công ty TNHH Tập đoàn Nam Cường có dự án khu B thuộc dự án khu đô thị mới Dương Nội.

Công ty CP Tuần Châu Hà Tây có dự án khu du lịch, vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội (Quốc Oai).

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt có dự án nhà ở cao tầng để bán ở Văn Điển, Thanh Trì.

Gamuda Land Việt Nam có dự án công viên Yên Sở khu A (nam đường Vành đai 3) ở Hoàng Mai.

Công ty Gamuda Land Việt Nam có dự án khu đô thị mới C2 - Gamuda Garden (Hoàng Mai).

Công ty TNHH MTV Booyoung Việt Nam có dự án khu chung cư quốc tế Booyoung Việt Nam.

Công ty liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh được điểm mặt ở dự án khu đô thị Bắc An Khánh.

Danh sách 341 dự án chậm tiến độ tại Hà Nội: