Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EFE/EPA

Theo báo Times of Israel, liên quan tới cuộc không kích các thủ lĩnh của Phong trào Hồi giáo Hamas ở Qatar hồi tuần trước, khi phóng viên hỏi liệu ông có thông điệp nào muốn gửi cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hay không, Tổng thống Mỹ Trump trả lời: "Thông điệp của tôi là họ phải rất, rất thận trọng. Israel phải làm việc gì đó với Hamas, nhưng Qatar là một đồng minh lớn của Mỹ".

Sau bữa tối với Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cuối tuần trước, người đứng đầu Mỹ mô tả ông al-Thani là "một người tuyệt vời". Ông Trump cũng nói với ông al-Thani rằng Qatar cần "quan hệ công chúng tốt hơn" vì "mọi người nói về nước này rất tệ".

Quân đội Israel hôm 9/9 đã thực hiện một cuộc không kích nhắm vào các thủ lĩnh chính trị của nhóm Hamas tại thủ đô Doha của Qatar. Đây là vụ tấn công đầu tiên của Israel vào Qatar, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel - Hamas, đồng thời là nơi đặt căn cứ không quân Al Udeid, căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông.

Lãnh đạo nhiều nước ở châu Á, châu Âu và các nơi khác trên thế giới đã lên án hành động của Israel, cáo buộc đây là sự vi phạm chủ quyền Qatar và luật pháp quốc tế.

Trong bản dự thảo nghị quyết của hội nghị thượng đỉnh Ảrập - Hồi giáo được đưa ra vào ngày 14/9, các bộ trưởng tham dự phiên họp trù bị đã đánh giá vụ tấn công Doha của Israel đe dọa sự bình thường hóa "hiện tại và tương lai".