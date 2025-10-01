Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ!

Kính thưa các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang!

Thưa Đoàn Chủ tịch đại hội, các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể các đồng chí!

Thực hiện các kết luận của Trung ương về việc phân công các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và chỉ đạo đại hội các Đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030, hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương rất vui mừng, phấn khởi đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, đặt nền móng, định hướng cho chặng đường phát triển mới, với tầm vóc, khát vọng và sứ mệnh cao cả, không chỉ trong nhiệm kỳ 2025-2030 mà còn cho nhiều nhiệm kỳ tiếp theo, đưa Đồng Tháp đồng hành cùng cả nước vững bước vào Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư và với tình cảm cá nhân, tôi xin gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, các vị đại biểu khách quý, cùng 450 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 120.000 đảng viên trong Đảng bộ về dự đại hội.

Tôi cũng trân trọng gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Đồng Tháp lời chào thân ái, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: BTC

Kính thưa đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chung sức, đồng lòng tổ chức rất thành công các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đã khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ làn sóng yêu nước, yêu dân tộc. Sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh vô song, góp phần tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước. Chúng ta cũng đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; triển khai quyết liệt các chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương để tạo tiền đề, động lực, nguồn lực đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới.

Việc hợp nhất hai tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp thành tỉnh Đồng Tháp, với diện tích gần 6.000km2, dân số hơn 4,2 triệu người, đã mở ra không gian phát triển mới, trải dài từ biên giới giáp Campuchia, nơi đầu nguồn sông Tiền đến Biển Đông. Không gian kinh tế rộng lớn hơn, nguồn nhân lực tập trung hơn, năng lực cạnh tranh cao hơn là điều kiện để phát huy tối đa thế mạnh trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, logistics và du lịch. Giao thương giữa vùng Đồng Tháp Mười, vùng biển Gò Công và các vùng lân cận sẽ tạo động lực kết nối đồng bằng sông Cửu Long với vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, nhất là với Thành phố Hồ Chí Minh. Truyền thống cách mạng, văn hóa lịch sử, tinh thần hiếu học, tình cảm chân thành, sâu nặng của người dân nơi đây là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết để hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Đồng Tháp “Xanh - Sáng tạo - Giàu bản sắc văn hóa”.

Quá trình chuẩn bị đại hội được các đồng chí thực hiện công phu, nghiêm túc, trách nhiệm cao, bảo đảm đúng theo Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 14/4 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương; bám sát dự thảo Văn kiện Đại hội 14 của Đảng và những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Các đồng chí đã nghiêm túc, cầu thị tiếp thu Kết luận của đồng chí Trần Thanh Mẫn, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tại cuộc làm việc cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 để bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện trình đại hội.

Kính thưa đại hội!

Trong 5 năm qua, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước diễn biến rất phức tạp, nhiều thách thức, nhất là tác động sâu rộng, kéo dài của đại dịch Covid-19; biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở diễn biến ngày càng phức tạp…, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Tháp đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, phục hồi nhanh sau đại dịch, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, với điểm nhấn là chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Hạ tầng giao thông kết nối liên vùng được đầu tư mạnh mẽ. Cải cách hành chính được chú trọng, năng lực cạnh tranh thuộc nhóm dẫn đầu cả nước trong cả nhiệm kỳ. Tỉnh được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh năm 2024. Đặc biệt quan tâm giữ gìn, phát triển văn hóa đặc trưng vùng sông nước và xây dựng con người với các chuẩn mực: “Yêu nước, đoàn kết, trung thực, tự lực, chăm chỉ, hợp tác, nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường. Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả toàn diện. Tỷ lệ phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu. Mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được triển khai thực chất, số lượng tăng qua từng năm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực.

Trong việc thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, hợp nhất đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Đồng Tháp đã thể hiện sự chủ động, năng động, sáng tạo khi tiến hành sắp xếp 305 đơn vị hành chính cấp xã thành 102 xã, phường mới (gồm 82 xã và 20 phường); bố trí trụ sở làm việc của các xã mới để bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, đồng bộ; tổ chức vận hành thử nghiệm các nền tảng số, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi trân trọng biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đây là nền tảng quan trọng, động lực to lớn để tỉnh Đồng Tháp vững bước trong giai đoạn phát triển mới, thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Kính thưa đại hội!

Bên cạnh các kết quả, thành tích đạt được, dự thảo báo cáo chính trị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn 6 chỉ tiêu chưa đạt. Chưa khai thác hiệu quả tiềm năng kết nối vùng. Công tác cải cách hành chính có lúc, có nơi còn chậm. Chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao. Khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số chưa đồng bộ. Du lịch phát triển chưa tương xứng tiềm năng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ có biểu hiện sợ trách nhiệm, né tránh việc khó. Công tác kiểm tra, giám sát chưa kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm từ sớm.

Tại đại hội hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, nêu cao trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách, rút ra những bài học kinh nghiệm để xác định các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Kính thưa đại hội!

Chúng ta bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với những yêu cầu mới, phát huy nền tảng văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đó là đổi mới tư duy, tầm nhìn gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền, quản lý, quản trị phát triển; xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế - xã hội bằng việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh, cấp xã, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đề cao kết quả cụ thể có thể đo đếm, lượng hóa được với phương châm rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả; gắn bó mật thiết với nhân dân, với cơ sở để lắng nghe thực tiễn, kịp thời phản ứng chính sách, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Dự thảo báo cáo chính trị của đại hội đã xác định các quan điểm phát triển, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Để đạt được mục tiêu, báo cáo đã đề ra 5 đột phá chiến lược, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Tôi cơ bản thống nhất và nhấn mạnh 6 nội dung để các đồng chí nghiên cứu, thảo luận:

Thứ nhất, Đảng bộ cần tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, là kim chỉ nam để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và trong xã hội. Đề cao tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới trong lãnh đạo, chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối. Chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, vai trò nêu gương, tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh chuyển đổi số. Thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp có tâm, có tầm, có khát vọng cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, gần dân, sát dân, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Thứ hai, phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Một trong những bài học sâu sắc nhất mà Đồng Tháp rút ra trong nhiều nhiệm kỳ qua chính là biết dựa vào dân, huy động sức dân, khơi dậy trí tuệ và trách nhiệm của nhân dân trong mọi công việc. Sự đồng thuận và sức sáng tạo của nhân dân là “sức mạnh mềm” để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; sự hài lòng và niềm tin của nhân dân là thước đo năng lực lãnh đạo; đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, nhất là Kết luận số 195-KL/TW, ngày 26/9 của Bộ Chính trị (về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp). Theo dõi sát, nhận diện chính xác, đầy đủ, kịp thời những điểm nghẽn, vấn đề nảy sinh để đưa ra giải pháp đồng bộ, khả thi, giải quyết những khó khăn, bất cập về công tác cán bộ, hạ tầng, công nghệ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Quyết liệt thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thứ tư, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từ không gian phát triển mới để tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Chú trọng phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, hạ tầng logistics xuyên biên giới, đa phương thức. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái, hiện đại, bền vững, đa giá trị, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung. Phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hiện đại, bền vững, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững, xây dựng, lan tỏa hình ảnh, thương hiệu tỉnh Đồng Tháp.

Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và các ngành, lĩnh vực ưu tiên. Từng bước hình thành nền quản trị minh bạch, nền kinh tế thông minh và xã hội học tập số, tạo điều kiện để mọi người dân Đồng Tháp được hưởng lợi từ thành quả của công nghệ số.

Triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, quyết sách chiến lược của Trung ương (nhất là các nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân; đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia…). Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Kiểm soát, quản lý chặt chẽ khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Bảo đảm nguồn nước sinh hoạt và sản xuất cho người dân.

Thứ năm, đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Làm sâu sắc hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa, chuẩn mực con người Đồng Tháp: “Yêu nước, đoàn kết, trung thực, tự lực, chăm chỉ, hợp tác, nghĩa tình, năng động, sáng tạo”. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc, vùng đồng bào tôn giáo, vùng biên giới. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, đối tượng yếu thế, mở rộng mạng lưới bảo trợ xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu cho nhân dân.

Thứ sáu, tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội.

Mở rộng các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là đối ngoại biên giới, giao lưu văn hoá - kinh tế với các địa phương nước bạn Campuchia. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình để phát triển kinh tế - xã hội.

Kính thưa đại hội!

Những thành tựu mà tỉnh Đồng Tháp đã đạt được là kết quả từ nỗ lực lớn, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, nhất là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, trong đó có dấu ấn của đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy. Thực hiện phương hướng công tác nhân sự Đại hội 14 của Đảng, Chỉ thị số 45-CT/TW, đồng thời, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Chính trị đã quyết định đồng chí Lê Quốc Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp để thực hiện nhiệm vụ mới.

Đây là sự ghi nhận của Bộ Chính trị đối với cá nhân đồng chí Lê Quốc Phong, cũng như đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua. Bộ Chính trị phân công đồng chí Lê Quốc Phong tiếp tục điều hành, chỉ đạo hết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn và năng lực cán bộ, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công, điều động, chỉ định đồng chí Ngô Chí Cường, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Ngô Chí Cường sẽ nhận nhiệm vụ ngay sau đại hội. Đồng chí Ngô Chí Cường là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, có khả năng đảm đương tốt trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trong giai đoạn mới.

Thay mặt Bộ Chính trị, xin nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Lê Quốc Phong và đồng chí Ngô Chí Cường được Bộ Chính trị giao trọng trách mới. Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực của mình, các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, ngành và nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện, giúp đỡ, hỗ trợ để đồng chí Ngô Chí Cường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tôi cũng đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cùng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tiên phong, trách nhiệm, gương mẫu, là hạt nhân lãnh đạo, bám sát cơ sở, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đại hội đề ra. Ngay sau đại hội, cần khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tổ chức triển khai quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tập trung xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường thực Tỉnh ủy.

Kính thưa đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc khởi đầu của một hành trình mới, với sứ mệnh và tầm nhìn mới. Thành công của nhiệm kỳ mới phụ thuộc vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự năng động, sáng tạo, phối hợp nhịp nhàng của chính quyền, sự đồng hành của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận và tham gia tích cực của doanh nghiệp và nhân dân.

Với truyền thống cách mạng vẻ vang, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp sẽ chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra, hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững, người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc.

Một lần nữa, xin chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp.

Chúc các đồng chí cùng toàn thể quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!