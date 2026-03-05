Sau một phiên tăng khá bất ngờ, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận sự thận trọng quay trở lại khi mà cuộc chiến tại Trung Đông vẫn nóng rực. Cả Mỹ và Iran đều đưa ra những tuyên bố cứng rắn.

Chỉ số VN-Index chốt phiên 5/3 giảm 9,76 điểm (-0,54%) xuống 1.808,51 điểm. VN30-Index giảm mạnh hơn, mất 13,77 điểm (-0,7%) xuống 1.942,76 điểm. HNX-Index giảm nhẹ. Thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước nhưng vẫn ở mức khá cao so với trung bình 20 phiên gần nhất. Cụ thể, có gần 35,4 nghìn tỷ đồng giá trị cổ phiếu được chuyển nhượng trên sàn HoSE.

Mặc dù vào cuối phiên, chỉ số VN-Index vẫn giữ được mốc 1.800 điểm nhưng tâm lý thận trọng bao trùm cả thị trường. Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đi ngược với thế giới. Trong phiên 4/3, VN-Index trụ vững trong khi nhiều TTCK châu Á lao dốc, mất 5-10%. Sang phiên 5/3, VN-Index quay đầu giảm, trong khi nhiều TTCK ở khu vực tăng mạnh. KOSPI của Hàn Quốc tăng gần 10%...

Một điểm đáng chú ý là khối ngoại tiếp tục bán mạnh cổ phiếu Việt trong bối cảnh tỷ giá USD/VND đang tăng khá mạnh trở lại. Hôm 5/3, các nhà đầu tư nước ngoài bán đột biến hơn 3,2 nghìn tỷ đồng, trong đó nhiều mã bị bán mạnh như FPT, HPG, VHM… Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng 124 tỷ đồng cổ phiếu Nhà Khang Điền (KDH), 68 tỷ đồng DPM… Tổng cộng, trong 3 phiên liên tiếp, khối ngoại đã bán ròng gần 5.500 tỷ đồng trên HOSE.

Điểm nổi bật trên TTCK Việt Nam phiên 5/3 là sự quay đầu giảm giá của nhóm dầu khí. Nhóm này gặp áp lực bán chốt lời. Cổ phiếu GAS, Petrolimex (PLX) giảm sàn không còn dư mua. Trong khi Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) giảm 5,9%, PVD giảm 6,1%, OIL giảm 6,8%... Trước đó, các cổ phiếu dầu khí có nhiều phiên tăng mạnh nhờ giá dầu thế giới tăng vọt do chiến sự ở Trung Đông.

Nhóm cổ phiếu có liên quan dầu khí là phân bón và vận tải như: DCM, DPM, PVT, PVB, PVC… đều giảm mạnh. Một số mã giảm hơn 7%.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm 1,3 tỷ USD. Ảnh: VIC

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng – bán lẻ cũng chịu áp lực bán mạnh. PNJ và MWG giảm hơn 4%, FRT giảm 2,9% còn VNM giảm 2,6%.

Nhóm bất động sản tiếp tục giao dịch tiêu cực khi phần lớn cổ phiếu giảm điểm với các mã như: DIG, DXG, CEO, VRE…

Hai cổ phiếu trụ cột Vingroup (VIC) và Vinhomes (VHM) của nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh và là lực đỡ cho TTCK nói chung. Cụ thể, Vingroup tăng 9.200 đồng lên 164.800 đồng/cp. Vinhomes tăng 1.500 đồng lên 95.000 đồng/cp.

Với việc 2 mã này tăng mạnh, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1,3 tỷ USD đạt 26,5 tỷ USD tính đến ngày 5/3, xếp thứ 88 trên thế giới.

Trong một diễn biến khác, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), đơn vị vận hành hãng taxi Xanh SM, từ ngày 4/3, theo thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bà Phạm Thu Hương hiện là Phó Chủ tịch Vingroup và vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Bà Hương thay thế ông Phan Thành Long, người đã giữ chức Chủ tịch từ khi doanh nghiệp được thành lập vào tháng 3/2023. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Thanh tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc.

Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu hàng không VietJet (VJC) của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục giảm 6.800 đồng xuống 156.400 đồng/cp. Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo ghi nhận tài sản giảm thêm 144 triệu USD xuống 3,8 tỷ USD, xếp 1.118 trên thế giới. Tỷ phú Trần Đình Long (Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát) có tài sản giảm xuống 2,8 tỷ USD, xếp 1.501 trên thế giới.

Đa số các công ty chứng khoán nhận định TTCK cần thêm thời gian để ổn định trở lại trong bối cảnh các bất ổn địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù vậy, theo Chứng khoán CSI, phiên giảm điểm hôm nay không quá bất ngờ. Thị trường khó có thể nhanh chóng bứt phá mạnh sau một cú điều chỉnh sâu và thường sẽ thiên về nhịp tích lũy ở vùng cân bằng một thời gian rồi mới thể hiện rõ xu hướng.