Hãng RT đưa tin, trong sắc lệnh ban hành ngày 8/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm Thượng tướng Andrey Bulyga làm Phó Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia, đồng thời cũng miễn nhiệm ông khỏi chức vụ Thứ trưởng Quốc phòng.

Ông Andrey Bulyga. Ảnh: Văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Nga/TASS

Trước đây, ông Bulyga từng giữ chức vụ Phó Tư lệnh Quân khu miền Tây của Nga phụ trách công tác hậu cần. Dự kiến, trong cương vị mới, ông Bulyga sẽ phục vụ dưới quyền của Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia kiêm cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu.

Tổng thống Putin cùng ngày cũng đề bạt Thượng tướng Aleksandr Sanchik làm Thứ trưởng Quốc phòng Nga. Ông Sanchik được biết đến là người có kinh nghiệm chiến đấu dày dạn và từng chỉ huy nhiều đơn vị thuộc 2 cụm quân phía Đông và phía Nam của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Ông Sanchik cũng từng tham gia vào nhiều chiến dịch quân sự quan trọng khác của Nga như hoạt động chống khủng bố của các lực lượng Moscow ở Syria vào năm 2015, xung đột Nga – Gruzia năm 2008 và hoạt động chống lại nhóm cực đoan ở khu vực Bắc Caucasus.