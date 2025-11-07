Theo hãng tin RT, trong bài đăng trên kênh Telegram hôm 6/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã đặt câu hỏi về “quy tắc toàn cầu” mà ông Rutte đề cập đến là gì, và kêu gọi NATO đăng "danh sách đầy đủ” lên trang web của tổ chức này.

Bà Zakharova nhấn mạnh, chính NATO có tiền sử vi phạm luật pháp quốc tế. Theo đó, bà cho rằng NATO đã đưa ra những lý do bịa đặt để thực hiện vụ ném bom Nam Tư vào năm 1999, và cuộc tấn công Iraq do Mỹ dẫn đầu hồi năm 2003.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: NATO

Bà Zakharova cũng khẳng định, không có quốc gia thành viên nào trong liên minh quân sự NATO ngừng hợp tác với Trung Quốc, bất chấp những tuyên bố của Tổng thư ký Rutte.

"Gần đây hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung đã được tổ chức, tôi không thấy ông Rutte chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump về chuyện này", bà Zakharova cho hay.

Sáng ngày 6/11, phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp NATO ở thành phố Bucharest của Romania, ông Rutte nói rằng "Nga không đơn độc trong nỗ lực phá hoại các quy tắc toàn cầu", mà "Nga đang hợp tác với Trung Quốc, Triều Tiên, Iran và các nước khác".

Theo Tổng thư ký NATO, các quốc gia này "đang tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng ở mức độ chưa từng có", và “họ đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài".

Hồi tháng 10, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc NATO đang theo đuổi "mục tiêu rõ ràng là kiềm chế Trung Quốc, cô lập Nga, và đối đầu với Triều Tiên".

Lâu nay, giới chức phương Tây đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc hỗ trợ cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Song Bắc Kinh liên tục phủ nhận những cáo buộc này.