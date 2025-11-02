Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 1/11 đã lên tiếng phản đối chiến dịch chống ma túy của quân đội Mỹ tại vùng biển quốc tế gần Venezuela.

"Chúng tôi kiên quyết phản đối những hành động quân sự quá mức khi thực hiện nhiệm vụ chống ma túy. Những hành động như vậy vi phạm cả luật pháp của Mỹ và cả luật lệ quốc tế. Chúng tôi vẫn luôn duy trì sự ủng hộ vững chắc đối với chính phủ Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia. Các bên liên quan cần hạ nhiệt tình hình và giải quyết các vấn đề hiện có một cách xây dựng", bà Zakharova cho biết.

Theo truyền thông Nga, các hoạt động tấn công tàu nghi chở ma túy của Lầu Năm Góc đã vi phạm Điều I - Mục 8 của Hiến pháp Mỹ, Điều 2 - Khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, và Điều 88 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Cùng ngày, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow đang theo dõi sát sao tình hình tại Venezuela trong bối cảnh Mỹ liên tục gia tăng hiện diện quân sự.

Theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc đã huy động một lực lượng quân sự khổng lồ tới khu vực gần Venezuela, gồm 10.000 binh sĩ và 6.000 thủy thủ.

Trong vài tháng gần đây, Mỹ liên tục cáo buộc Venezuela hỗ trợ "tội phạm khủng bố ma túy" và đã áp đặt các lệnh trừng phạt toàn diện đối với quốc gia này. Ngoài ra, quân đội Mỹ đã tấn công hàng chục con tàu bị họ cáo buộc là phương tiện của những kẻ buôn lậu ma túy.

Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro đã bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời tố cáo Mỹ muốn gây ra một cuộc chiến mới khi tăng cường sự hiện diện của quân đội gần nước này.