Theo Moscow Times, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7/11 đã lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không còn "tín nhiệm" Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

"Tôi sẽ nói một cách ngắn gọn. Các thông tin cho rằng Tổng thống Putin và ông Lavrov rạn nứt là hoàn toàn không đúng sự thật. Tất nhiên là ông Lavrov vẫn đang làm việc với tư cách là Ngoại trưởng", ông Peskov cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Ngoại trưởng Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Trước đó, nguồn tin của tờ Financial Times cho rằng Tổng thống Putin đã không hài lòng với Ngoại trưởng Lavrov sau khi kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Hungary bị đình trệ. Bên cạnh đó, việc ông Lavrov vắng mặt trong cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 5/11 càng làm dấy lên nhiều nghi vấn.

Tuy vậy, tờ Kommersant của Nga khẳng định rằng ông Lavrov đã thông báo trước với chính phủ về việc không tham dự cuộc họp kể trên.

Cùng ngày 7/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng chỉ trích thông tin của Financial Times, khẳng định đây là hành vi nhằm kích động các suy đoán bất lợi với Moscow, và là một phần của "chiến thuật hỗn hợp chống lại Nga của phương Tây".