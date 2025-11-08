Theo hãng thông tấn Anadolu, hôm 7/11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã tái khẳng định sự ủng hộ của Moscow đối với Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữa lúc căng thẳng với Mỹ gia tăng.

Phản ứng trước thông tin cho rằng chính quyền Mỹ có ít nhất 3 kế hoạch can thiệp quân sự và thay đổi chính quyền ở Venezuela, bà Zakharova nói Nga vẫn đang liên lạc thường xuyên với Venezuela.

Nga tái khẳng định sự ủng hộ đối với Venezuela giữa lúc căng thẳng với Mỹ. Ảnh: Anadolu Agency

Bà cũng cảnh báo bất cứ hành động quân sự nào của Mỹ chống lại Venezuela sẽ làm leo thang căng thẳng, thay vì giải quyết vấn đề. Bà nhấn mạnh, Moscow đã nhiều lần nói "bất kỳ sự leo thang nào cũng chỉ dẫn đến những vấn đề lớn hơn".

Bà Zakharova còn trích dẫn những ví dụ lịch sử về việc Mỹ cố gắng "giải quyết xung đột bằng vũ lực, hoặc chống lại biểu hiện của cái ác toàn cầu” như ở Trung Đông và Bắc Phi cho thấy, cách tiếp cận dựa trên vũ lực càng làm trầm trọng thêm những vấn đề trong khu vực, và tạo ra vấn đề cho chính Mỹ.

Lời cảnh báo của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ - Venezuela chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Washington cáo buộc chính quyền Venezuela không tích cực chống lại nạn buôn lậu ma túy. Trong khi Hải quân Mỹ đã triển khai số lượng lớn khí tài đến vùng Caribe bao gồm 8 tàu ​​chiến và một tàu ngầm hạt nhân để ngăn chặn các tàu bị nghi ngờ buôn chất cấm.

Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống Donald Trump đã hạ lệnh ngừng những nỗ lực ngoại giao nhằm giảm bớt căng thẳng với Venezuela, và đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại quốc gia này.

Điều này trái ngược với tuyên bố công khai của ông Trump vào ngày 31/10 rằng, ông không tính tới việc tấn công lãnh thổ Venezuela.