(Từ trái sang phải) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: EFE/EPA

Theo đài RT, tin đồn về một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Ukraine Zelensky đã rộ lên sau cuộc hội đàm giữa ông Trump và ông Putin tại Alaska, Mỹ hôm 15/8. Sau đó, Tổng thống Mỹ tuyên bố, ông đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc tiếp xúc giữa ông Putin và ông Zelensky, tiếp đó mở rộng thành hội nghị thượng đỉnh 3 bên.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Trung Quốc hôm 1/9, ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga xác nhận, ông Putin và người đứng đầu nước Mỹ đã thảo luận về việc nâng cấp đội ngũ đàm phán cho các cuộc thương lượng trực tiếp giữa Moscow và Kiev nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra.

Ông Ushakov nói: "Những gì báo chí đưa tin không phải là những gì chúng tôi đã nhất trí. Họ thường nói về một cuộc gặp 3 bên, về cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump". Quan chức này nói thêm, dù phái đoàn Mỹ cam kết đưa ra những đề xuất cụ thể về các cuộc gặp như vậy sau hội nghị thượng đỉnh ở Alaska nhưng vẫn chưa có đề xuất nào được đưa ra. Ông Ushakov lưu ý, vấn đề này vẫn đang được thảo luận.

Theo ông Ushakov, cuộc xung đột ở Ukraine là chủ đề chính trong các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Putin với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại hội nghị thượng đỉnh SCO ngày 1/9. Ông không tiết lộ chi tiết về các cuộc trao đổi đó.

Cũng trong ngày 1/9, Tổng thống Putin cho biết Nga đánh giá cao nỗ lực của các đối tác chiến lược nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời hứa sẽ thông báo cho các nhà lãnh đạo khác về các cuộc trao đổi của ông với Tổng thống Mỹ.