Theo sắc lệnh bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (30/12), Tổng thống Putin đã chỉ thị cho chính phủ Nga lập danh sách các cơ sở then chốt và hạ tầng thiết yếu khác cần được bảo vệ. Bộ Quốc phòng Nga cũng được giao nhiệm vụ xác định danh sách các đơn vị quân đội sẽ đảm bảo tiến hành các cuộc tập trận đặc biệt cho lực lượng dự bị.

Tổng thống kiêm Tổng tư lệnh tối cao của quân đội Nga Vladimir Putin. Ảnh: Văn phòng báo chí Điện Kremlin

Hãng thông tấn TASS đưa tin, ông Putin hồi tháng 11 đã ký ban hành luật về huấn luyện lực lượng dự bị để bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, kể cả trong lĩnh vực năng lượng và giao thông vận tải.

Theo tờ Kommersant, các vùng của Nga đã bắt đầu tuyển quân dự bị quy mô lớn vào các đơn vị tham gia bảo vệ hệ thống cơ sở trọng yếu. Ông Putin đã ký luật cho phép triển khai lực lượng dự bị cho các mục đích như vậy trong cả thời chiến và thời bình, mặc dù việc thành lập các đơn vị dự bị đặc biệt đã bắt đầu trước cả khi những sửa đổi pháp lý có hiệu lực.

Cuối tháng 10, vùng Leningrad của Nga là một trong những nơi đầu tiên tuyên bố thành lập đơn vị BARS-47 nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và ngăn chặn các hoạt động phá hoại địa phương.

Việc tuyển dụng lực lượng dự bị để bảo vệ các cơ sở quan trọng về dầu mỏ, nhiên liệu và các khu phức hợp hóa lọc dầu cũng đã bắt đầu ở các khu vực Tatarstan, Bashkortostan và Nizhny Novgorod. Các nhà máy năng lượng quan trọng ở những khu vực này của Nga đã nhiều lần bị UAV của Ukraine tấn công trong gần 4 năm xung đột vừa qua.

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh Moscow cáo buộc các lực lượng Kiev sử dụng UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Putin tại vùng Novgorod của Nga trong đêm 28/12, rạng sáng 29/12. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ cáo buộc này, đồng thời tố ngược đây là “một lời nói dối khác” để phá hoại những nỗ lực đàm phán hòa bình.