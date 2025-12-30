Theo đài RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 29/12 đã lên án mạnh mẽ việc Ukraine sử dụng UAV tập kích nơi ở của ông Putin.

"Phản ứng của chúng tôi sẽ không mang tính ngoại giao. Đừng mong chờ điều đó. Vụ tấn công là chưa từng có tiền lệ vì nó xảy ra trong khi các cuộc đàm phán đang diễn ra ở Mỹ. Kiev sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của mình và phải đối mặt với đòn trả đũa", bà Zakharova tuyên bố.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Leonid Slutsky gọi cuộc tập kích nhắm vào dinh thự của Tổng thống Putin là "hành động khiêu khích không chỉ chống lại Nga, mà còn làm suy yếu nỗ lực hòa bình của phía Mỹ".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc Ukraine phát động một cuộc tấn công bằng UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin nhưng toàn bộ UAV đã bị đánh chặn và không có thiệt hại nào được ghi nhận.

"Lập trường đàm phán của Nga sẽ thay đổi vì những hành động liều lĩnh của Kiev. Các mục tiêu cho đòn trả đũa cũng như thời điểm thực hiện của lực lượng vũ trang Nga cũng đã được xác định", ông Lavrov nhấn mạnh.

Theo Trợ lý tổng thống Nga Yury Ushakov, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã "bị sốc" vì vụ tấn công, đồng thời thể hiện sự không hài lòng với hành động của Ukraine.

Ngược lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ cáo buộc về vụ tấn công, cho rằng đây là cái cớ của Moscow để "làm gián đoạn những tiến triển đạt được giữa Washington và Kiev".