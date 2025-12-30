Trả lời phỏng vấn các phóng viên tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida hôm 29/12, ông Trump dường như lên tiếng bênh vực Nga sau những gì đã xảy ra.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Báo The Hill dẫn lời tổng thống Mỹ nói: “Tôi không thích điều này, nó không tốt. Tôi đã nghe tin về vụ tấn công vào sáng nay. Mọi người có biết ai thông báo cho tôi về vụ tấn công không. Chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với tôi về cuộc tập kích. Sáng nay, ông ấy nói rằng bản thân bị tấn công. Điều này không tốt chút nào”.

Ông Trump lưu ý thời điểm cuộc tập kích diễn ra không thích hợp khi đang là lúc nhạy cảm của các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga - Ukraine và ông “cực kỳ tức giận về điều đó”.

Khi các phóng viên hỏi về bằng chứng của cuộc tấn công, người đứng đầu Mỹ cho hay: “Ý anh là có lẽ cuộc tấn công không hề xảy ra. Điều đó có khả năng, nhưng Tổng thống Putin đã nói với tôi vào sáng nay”.

Theo hãng tin RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc quân đội Ukraine huy động 91 UAV tấn công vào dinh thự nhà nước của Tổng thống Nga Putin tại vùng Novgorod trong đêm 28/12, rạng sáng 29/12. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó bác bỏ cáo buộc trên và gọi đây là “một lời nói dối khác”.