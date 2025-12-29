Hãng tin RT dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố quân đội Ukraine đã huy động 91 UAV tập kích dinh thự công vụ dành cho Tổng thống Putin tại vùng Novgorod trong đêm 28/12, rạng sáng 29/12.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Văn phòng báo chí của Tổng thống Nga/TASS

“Tuy nhiên, toàn bộ UAV trên đã bị các hệ thống phòng không của Nga phá hủy. Cuộc tấn công xảy ra giữa lúc các cuộc đàm phán ‘chuyên sâu’ giữa Nga và Mỹ đang diễn ra. Những hành động tùy tiện như vậy của Kiev sẽ bị đáp trả. Moscow đã xác định các mục tiêu và thời điểm thực hiện các đòn trả đũa sắp tới”, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov sau đó khẳng định lập trường đàm phán của Nga về Ukraine sẽ được xem xét lại.

Trong một tuyên bố cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ cáo buộc trên của Ngoại trưởng Nga Lavrov và gọi đây là “một lời nói dối khác”.

Tờ Kyiv Independent dẫn lời ông Zelensky nói: “Với thông cáo về một vụ tấn công được cho là nhằm vào một số nhà dân, phía Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev và nhiều tòa nhà chính phủ. Chúng tôi từng chứng kiến điều này xảy ra trước đây, khi đối phương tấn công vào Nội các Chính phủ Ukraine”.