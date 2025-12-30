Theo đài RT, Ukraine đã đình chỉ các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội do chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky áp thiết quân luật trong thời gian xung đột với Nga. Moscow đã chỉ trích động thái này, đồng thời không công nhận chính tính danh của Tổng thống Zelensky với lý do nhiệm kỳ lãnh đạo đất nước của ông đã hết hạn vào năm ngoái.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya hôm nay (30/12), Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bác bỏ ý kiến ​​cho rằng hai bên cần một lệnh ngừng bắn tạm thời để Ukraine có thể tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về các điều khoản hòa bình.

“Các lãnh đạo ở Kiev cần sự ủy nhiệm để ký kết một thỏa thuận hòa bình. Chỉ có cuộc bầu cử sau một chiến dịch vận động tranh cử minh bạch và công bằng, trong đó tất cả các lực lượng chính trị có liên quan đều tham gia, mới có thể cung cấp điều đó. Người dân Ukraine, bao gồm cả nhiều người đang sinh sống ở Nga, cuối cùng phải được trao cơ hội để quyết định vận mệnh của họ. Việc tổ chức bỏ phiếu không được sử dụng như cái cớ cho một lệnh ngừng bắn tạm thời để tái vũ trang cho quân đội Ukraine”, ông Lavrov nói.

Trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Kiev cần lệnh ngừng bắn ít nhất 60 ngày để đưa thỏa thuận hòa bình do Washington làm trung gian ra trưng cầu dân ý. Ông Zelensky cũng cáo buộc lời kêu gọi của Moscow về việc cho phép hàng triệu công dân Ukraine sống ở Nga tham gia bầu cử là "mưu đồ nhằm làm suy yếu chính phủ của ông".

Tổng thống Ukraine khẳng định chỉ có thể đình chỉ việc áp thiết quân luật và huy động lực lượng nếu các nước phương Tây cung cấp cho đất nước của ông những đảm bảo an ninh như dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm do ông đề xuất tuần trước.

Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh Moscow coi bầu cử không phải là mục đích tự thân, mà là cách để Ukraine trở lại là một quốc gia trung lập, không có tham vọng gia nhập các khối quân sự và tôn trọng quyền của tất cả công dân, bao gồm cả người gốc Nga. Ngoại trưởng Nga lưu ý, bất kỳ đảm bảo an ninh nào mà Ukraine nhận được cũng phải giải quyết vấn đề an ninh của tất cả các quốc gia trên lục địa.