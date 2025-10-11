Truyền thông Nga gần đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh kíp pháo thủ 2S19 thuộc Cụm quân Vostok đang tác chiến tại mặt trận Dnipropetrovsk, đông nam Ukraine. Được biết, nhiệm vụ của kíp pháo thủ lần này là vô hiệu hóa một số công trình dân sự được các lực lượng Kiev sử dụng làm công sự phòng thủ.

Video: Bộ Quốc phòng Nga/TASS

“Sau khi xác định tọa độ, kíp pháo thủ 2S19 Msta-S đã bắn phá các mục tiêu bằng đạn dẫn đường Krasnopol. Những đòn tấn công trực diện đã phá hủy các công sự là nơi ẩn náu của binh sĩ đối phương”, trích thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga. Nhà chức trách Nga cũng cho chia sẻ đoạn video do máy bay không người lái (UAV) ghi lại về cuộc pháo kích theo thời gian thực.

Sơ lược lịch sử phát triển của đạn Krasnopol

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, những sáng kiến về đạn pháo dẫn đường đã được các nhà khoa học quân sự Liên Xô đề xuất vào thập niên 1970. Chính quyền Moscow sau đó giao dự án phát triển loại đạn trên cho Phòng thiết kế công cụ Tula (KBP), với sự giám sát của kỹ sư A.G. Shipunov.

Đến giữa thập niên 1980, loại đạn dẫn đường với tên gọi Krasnopol đã được đưa vào trang bị trong quân đội Liên Xô.

Đạn dẫn đường Krasnopol. Ảnh: Zvezda TV

Thiết kế

Theo trang Topwar, đạn pháo Krasnopol có đường kính 152mm; dài 1,3m; nặng 50,8kg, trong đó phần thuốc nổ nặng 6,4kg; tầm bắn 20km. Về sau, các chuyên gia Nga đã cho ra mắt những phiên bản cải tiến là Krasnopol-M và Krasnopol-M2 có tầm bắn xa và hiệu quả tác chiến cao hơn.

Thông số của đạn Krasnopol và các phiên bản cải tiến. Nguồn: Army Recognition

Lý do quân Nga ưa chuộng đạn dẫn đường Krasnopol ở Ukraine

Các chuyên gia làm việc cho trang quân sự Army Recognition nhận định, việc sử dụng đạn pháo dẫn đường Krasnopol đã mang lại cho quân Nga lợi thế đáng kể trên tiền tuyến ở Ukraine. Chẳng hạn, đạn pháo thông thường dù hiệu quả trong việc áp chế mục tiêu trên diện rộng, nhưng đôi khi vẫn có độ lệch mục tiêu đồng tâm (CEP) lên tới hàng chục mét.

Trong khi đó, với CEP chỉ khoảng 1-2m, đạn Krasnopol cho phép quân Nga giảm mức tiêu thụ đạn dược cũng như thực hiện đòn tấn công hiệu quả nhằm vào các mục tiêu có giá trị cao. Hệ thống dẫn đường chính xác được trang bị cho đạn Krasnopol cũng tăng cường các hoạt động phản pháo, cho phép binh lính Nga tập kích các vị trí pháo binh của đối phương hiệu quả hơn.

Binh sĩ Nga và đạn dẫn đường Krasnopol. Ảnh: Zvezda TV

Một lợi thế quan trọng khác cần nhắc đến của Krasnopol là khả năng tương thích với các công nghệ hiện đại khác, bao gồm cả máy bay không người lái (UAV) có thể chỉ định mục tiêu bằng tia laser theo thời gian thực. Sự kết hợp giữa đạn Krasnopol và UAV trinh sát đã giúp cải thiện tốc độ nhắm mục tiêu và giao tranh.

Các chuyên gia nhấn mạnh, việc triển khai các phiên bản hiện đại của đạn pháo Krasnopol ở Ukraine cho thấy sự chuyển hướng chiến lược của Nga trên thực địa. Thay vì các cuộc pháo kích ồ ạt, pháo binh Nga sẽ tập trung vào việc bắn hạ các mục tiêu có giá trị cao. Điều đó sẽ buộc các lực lượng Ukraine phải thực hiện nhiều biện pháp đối phó bằng những hệ thống tác chiến điện tử, chiến thuật cơ động nhanh cũng như triển khai các mục tiêu giả nhằm làm giảm hiệu quả của các đòn pháo kích chính xác từ Nga.