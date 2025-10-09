Theo tờ Kyiv Independent, hôm 8/10, ông Zelensky cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump "có thể trao cho Ukraine một số thứ có tầm ảnh hưởng sâu rộng", và sẽ củng cố đáng kể vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán trong tương lai.

"Ngay bây giờ, điều quan trọng là phải gửi đi tín hiệu rằng Ukraine sẽ được củng cố bằng mọi cách có thể. Và một trong những điều quan trọng đối với tôi là tên lửa Tomahawk", nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: DPA

"Tất cả những điều như vậy có thể củng cố Ukraine, và buộc người Nga phải tỉnh táo một chút, ngồi vào bàn đàm phán”, ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine cho biết lần đầu tiên ông nêu vấn đề chuyển giao tên lửa Tomahawk với ông Trump là vào mùa thu năm 2024 tại New York, khi ông Trump vẫn còn là ứng cử viên tổng thống Mỹ.

Trong cuộc gặp gần đây nhất bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Zelensky cho hay Tổng thống Trump không loại trừ khả năng gửi Tomahawk cho Ukraine.

Ông Zelensky cũng nhắc lại việc Kiev từng đề nghị được cung cấp tên lửa hành trình tầm xa trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Joe Biden, nhưng bị Mỹ từ chối.

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa cận âm có tầm bắn từ 1.600 - 2.500km. Tầm bắn này cho phép Ukraine tiếp cận các mục tiêu ở tận Siberia.

Ukraine hiện phụ thuộc phần lớn vào máy bay không người lái (UAV) tầm xa nội địa mang theo hàng chục kg thuốc nổ để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Điện Kremlin cảnh báo việc chuyển giao Tomahawk cho Ukraine sẽ làm leo thang tình trạng xung đột. Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh nếu Washington gửi Tomahawk cho Kiev, điều này sẽ đánh dấu một "giai đoạn leo thang mới", và có thể làm suy yếu mọi tiến triển đã đạt được trong quan hệ Nga – Mỹ thời gian gần đây.