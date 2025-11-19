Theo báo Moscow Times, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/11 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Điện Kremlin. Trong cuộc gặp, ông Putin đã ca ngợi các chính sách visa của Trung Quốc, khẳng định quan hệ Nga - Trung Quốc đang ở thời kỳ tốt nhất từ trước tới nay.

"Việc Bắc Kinh cấp quyền nhập cảnh không cần visa cho công dân Nga đã góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ văn hóa và kinh tế giữa hai nước. Chúng tôi cũng sẽ sớm đưa ra các biện pháp tương hỗ đối với công dân Trung Quốc khi đến Nga. Đây chắc chắn sẽ là một cú hích tốt đẹp và tích cực cho sự phát triển quan hệ song phương", ông Putin cho biết.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: EPA

Tuy vậy, Tổng thống Putin không nêu cụ thể thời điểm Nga sẽ dỡ bỏ yêu cầu visa đối với người mang hộ chiếu Trung Quốc. Kể từ tháng 9, Bắc Kinh đã thử nghiệm chương trình cho phép công dân Nga mang hộ chiếu phổ thông có thể tới Trung Quốc mà không cần visa trong tối đa 30 ngày.

Trong cuộc gặp, lãnh đạo Điện Kremlin cũng nhấn mạnh, quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc không nhằm chống lại ai. "Quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước đang bước vào một kỷ nguyên mới. Chúng ta thực sự đang trải qua giai đoạn tốt nhất trong lịch sử", ông Putin nói thêm.

Về phía Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường tuyên bố, Bắc Kinh sẵn sàng cùng Moscow giữ gìn tình hữu nghị vốn có, đồng thời tăng cường đồng bộ chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực nhằm đạt được nhiều kết quả thiết thực hơn.