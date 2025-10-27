Theo RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/10 tuyên bố, Tổng thống Putin đánh giá rất cao những "nỗ lực chân thành" của Tổng thống Trump nhằm kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine, nhưng vấn đề này không thể giải quyết trong thời gian ngắn.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

"Những nỗ lực thúc đẩy hòa bình của Tổng thống Trump đã đem lại nhiều điều tích cực. Tổng thống Putin đã nhiều lần nói về chuyện này. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraine có nguyên nhân sâu xa và rất phức tạp, không thể giải quyết trong một sớm một chiều", ông Peskov nói.

Về hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, ông Peskov cho biết hiện vẫn còn "rất nhiều vấn đề cần chuẩn bị" để cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump có thể diễn ra.

"Hai tổng thống không thể gặp nhau một cách hình thức, họ không thể lãng phí thời gian. Cả hai nhà lãnh đạo đều đã thẳng thắn về điều này. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio là những người được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho hội nghị, nhưng họ chưa thể thống nhất chương trình nghị sự. Hiện vẫn chưa có điều kiện tiên quyết nào cho một hội nghị như vậy", ông Peskov giải thích.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng cáo buộc Ukraine đang không có thiện chí thúc đẩy tiến trình hòa bình và thái độ của Kiev "chịu ảnh hưởng của châu Âu".

Cùng ngày 26/10, đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev khẳng định, những động thái gây sức ép lên Moscow hoàn toàn "vô nghĩa", đồng thời cáo buộc một số bên đang cố gắng làm gián đoạn mọi cuộc trao đổi giữa Nga và Mỹ.