Theo hãng thông tấn TASS, đây là tuyên bố vào hôm nay (23/10) của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

“Chúng tôi cho rằng văn phòng báo chí của Tổng thống Nga sẽ đưa ra những bình luận liên quan đến vấn đề này”, bà Zakharova nói thêm.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga tại một sự kiện. Ảnh: New York Times

Cũng theo bà, Bộ Ngoại giao Nga "sẵn sàng tiếp tục hoạt động liên lạc" với Bộ Ngoại giao Mỹ. Mục đích của các cuộc tiếp xúc là "xác định những thông số của cuộc đối thoại Nga - Mỹ về các khía cạnh khác nhau trong quan hệ song phương, và những bước đi chung tiếp theo trong tiến trình giải quyết vấn đề Ukraine”.

Bà Zakharova nhấn mạnh, Moscow không thấy có trở ngại đáng kể nào trong việc thống nhất về khuôn khổ giải quyết vấn đề Ukraine mà ông Putin và ông Trump từng thảo luận.

"Chúng tôi không thấy có trở ngại đáng kể nào đối với việc tiếp tục tiến trình do Tổng thống Nga và Mỹ khởi xướng nhằm thống nhất về khuôn khổ chính trị cho một giải pháp tại Ukraine, và đạt được những kết quả cụ thể”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Trước đó, theo tờ Guardian, trong cuộc trò chuyện với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại phòng Bầu dục hôm 22/10, ông Trump nói "chúng tôi đã hủy cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin. Chỉ là tôi cảm thấy không ổn. Tôi cho rằng cuộc gặp sẽ không đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có một hội nghị thượng đỉnh trong tương lai".

Bình luận về việc Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, bà Zakharova nhận định “chúng tôi coi bước đi này hoàn toàn phản tác dụng”.

Bởi theo bà, các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề cụ thể nào cho Nga, do Moscow có sự "miễn nhiễm mạnh mẽ" trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.