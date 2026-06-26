Theo TASS, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 25/6 đã bình luận về quan hệ ngoại giao với Nga, đồng thời tiết lộ thông tin về cuộc gặp mới đây với các đại diện của Ukraine.

"Chúng tôi sẽ sát cánh cùng Nga trong mọi hoàn cảnh. Đây là phương án duy nhất, bởi chúng tôi nhận thức được rõ những hệ quả có thể xảy ra nếu phương Tây tiếp tục can dự vào khu vực", ông Lukashenko cho biết.

Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus không có nhu cầu mở rộng lãnh thổ hay tham gia xung đột, mà mong muốn đạt được một nền hòa bình lâu dài dựa trên các đảm bảo an ninh.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: TASS

"Chúng tôi không muốn xung đột. Chúng tôi có đủ đất đai, nền kinh tế cũng đủ lớn và còn nhiều vấn đề cần giải quyết trong nước. Điều chúng tôi cần là hòa bình, nhưng phải có những bảo đảm đầy đủ rằng sẽ không có ai tiếp tục đánh lừa chúng tôi", ông Lukashenko chia sẻ.

Nhà lãnh đạo Belarus sau đó dẫn lại quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow sẽ không để mình tiếp tục bị phương Tây đánh lừa, nhấn mạnh rằng bất kỳ hành động nào nhắm vào Nga cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Belarus.

Đề cập đến cuộc gặp gần đây với đại diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Minsk, ông Lukashenko cho rằng Kiev cần tham gia vào các cuộc đàm phán thực chất.

"Hãy ngồi vào bàn đàm phán. Ông Zelensky cần đàm phán một cách thực chất, không phải phô trương hay biến mọi việc thành màn trình diễn. Tôi cũng nói thẳng với đại diện của Kiev rằng nếu họ muốn lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột thì bản chất vấn đề sẽ thay đổi ngay lập tức", ông Lukashenko nói.

Quan hệ giữa Kiev và Minsk đã trên nên căng thẳng trong thời gian gần đây sau khi Tổng thống Zelensky cảnh báo sẽ tấn công Belarus nếu nước này không gỡ bỏ các trạm tiếp sóng tín hiệu mà Ukraine cho rằng được dùng để hỗ trợ các cuộc tấn công của Nga.