Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Cụ thể, ông Vũ Minh Tuấn - Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được chuyển đến công tác tại thành phố Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, đồng thời bố trí làm Giám đốc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội khi thành lập.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, ông Vũ Minh Tuấn có kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cơ quan báo chí đến Văn phòng Quốc hội.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho ông Vũ Minh Tuấn. Ảnh: TTXVN

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố rất kỳ vọng thành lập một cơ quan báo, phát thanh và truyền hình - cơ quan trọng yếu để giúp Đảng bộ, chính quyền Thủ đô làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tạo sự thấu hiểu, hun đúc khát vọng vươn lên của tất cả đảng viên, nhân dân Thủ đô.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội mong muốn ông Vũ Minh Tuấn nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội xây dựng và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy đề án thành lập cơ quan báo, phát thanh và truyền hình của Thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn cho biết sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp vào nhiệm vụ chung của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; phối hợp với các cơ quan báo chí nâng cao chất lượng thông tin, lan tỏa những giá trị tích cực, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Vũ Minh Tuấn sinh năm 1975, có thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Ông từng công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội. Ông làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ tháng 9/2020.