Khói bốc lên sau một vụ nổ ở Tehran. Ảnh: Wana

Báo điện tử Ynet của Israel đưa tin, sau hơn một năm hoạt động quân sự quy mô lớn, Mỹ đang đối mặt với một mối lo chưa từng có. Đó là khả năng nguồn dự trữ tên lửa đánh chặn sẽ cạn kiệt khi cuộc xung đột với Iran tiếp diễn.

Theo các quan chức Mỹ, khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine trình bày với Tổng thống Donald Trump về những rủi ro của một chiến dịch tấn công quy mô lớn, mở rộng chống Tehran, ông đã đặc biệt cảnh báo về tình trạng thiếu đạn dược và thiếu sự hỗ trợ quân sự từ các đồng minh của Washington.

Các lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng nhiều lần bày tỏ quan ngại về nguồn dự trữ đạn dược. Vấn đề này đang được xem xét khi Washington chạy đua để chấm dứt xung đột. Một nguồn tin từ Lầu Năm Góc nói với tờ Washington Post rằng cái chết của 6 quân nhân Mỹ tại Kuwait đã gia tăng lo lắng và căng thẳng tại Bộ Quốc phòng Mỹ.

Quy mô chính xác của kho dự trữ tên lửa đánh chặn phòng không của Mỹ hiện vẫn là bí mật. Song, các cuộc đối đầu liên tiếp ở Trung Đông đã làm cạn kiệt nguồn cung cấp trong khu vực.

Kelly Grieco, một chuyên gia quốc phòng chia sẻ với tờ Wall Street Journal: "Một trong những thách thức là kho tên lửa đánh chặn đang vơi rất nhanh. Chúng ta đang sử dụng nhiều hơn tốc độ bổ sung".

Lực lượng Mỹ đã tham gia tích cực vào nhiều hoạt động ở Trung Đông, gồm cả các chiến dịch hải quân ở Vịnh Oman, nơi các lực lượng Washington tuyên bố đã phá hủy 11 tàu chiến của Iran trong cuộc xung đột.

Các quan chức Lầu Năm Góc lo ngại nếu xung đột kéo dài nhiều tuần, nguồn cung cấp tên lửa phòng không hạn chế có thể trở thành yếu tố then chốt quyết định thời gian duy trì chiến dịch. Một quan chức cho biết công chúng có thể không hiểu hết áp lực mà các hoạt động này gây ra cho kho dự trữ. Quan chức này lưu ý, thường cần 2 hoặc 3 tên lửa đánh chặn để đảm bảo một tên lửa đang bay tới bị phá hủy.

Nghị sĩ Dân chủ Adam Smith thuộc Ủy ban Vũ trang Hạ viện Mỹ thừa nhận chiến dịch tấn công Iran khiến nguồn cung cấp đạn dược vốn đã chịu áp lực, thêm phần căng thẳng. “Đây là một trong những điều lẽ ra phải được nghĩ đến trước. Chúng ta không thể nói: Này Iran, chúng tôi hết hệ thống phòng thủ tên lửa rồi, nên hãy tạm dừng một chút", ông Smith phát biểu.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Trump đã bác bỏ những lo ngại như trên. Trong bài phát biểu và bài đăng trên mạng xã hội gần đây, ông Trump khẳng định Mỹ có nguồn cung cấp đạn dược quan trọng “gần như không giới hạn” và kho dự trữ tầm trung, cao cấp của Mỹ “chưa bao giờ lớn hơn hoặc tốt hơn”.