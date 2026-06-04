Theo trang tin quân sự TWZ, quân đội Nga gần đây đã áp dụng một chiến thuật ngụy trang kỳ lạ nhằm bảo vệ các phương tiện quân sự khỏi mối đe dọa từ UAV của Ukraine.

Cụ thể, truyền thông Nga trong những ngày vừa qua đã đăng tải nhiều hình ảnh về các dòng xe tải quân sự Ural và KAMAZ được sơn những họa tiết khác thường. Toàn bộ phần cabin, thân xe và cả lốp xe được phủ kín bằng các họa tiết trắng đen tương phản, từ sọc thẳng kiểu ngựa vằn cho đến các hình xoáy tròn.

Xe tải quân sự Nga được ngụy trang theo phong cách "Dazzle". Ảnh: TWZ

Giới quan sát nhận định kỹ thuật của Nga có nhiều điểm tương tự với phong cách ngụy trang "Dazzle" từng được Hải quân Anh áp dụng trong Thế chiến I. Nền tảng của phương pháp này là các họa tiết tương phản, được tạo thành từ những mảng màu lớn, thường là đen và trắng. Mục đích chính của "Dazzle" không phải là che giấu phương tiện, mà làm cho người quan sát từ xa khó xác định hướng đi, tốc độ và chủng loại của chúng.

Sau hơn một thế kỷ, quân đội Nga đã tận dụng ý tưởng này để để đối phó với các thuật toán máy tính hay AI được ứng dụng trên các loại UAV hiện nay.

Xe tải quân sự Nga được ngụy trang theo phong cách "Dazzle". Ảnh: TWZ

Xe tải quân sự Nga được ngụy trang theo phong cách "Dazzle". Ảnh: TWZ

Về mặt kỹ thuật, các hệ thống UAV tích hợp AI hiện đại của Ukraine có khả năng nhận diện mục tiêu thông qua camera quang học hoặc hồng ngoại, tự động phân loại phương tiện và theo dõi chuyển động. Tuy nhiên, khi các đặc điểm quen thuộc bị bóp méo bởi những họa tiết tương phản mạnh, AI có thể gặp khó khăn trong việc nhận diện mục tiêu.

Ở thời điểm hiện tại, quân đội Nga có thể dựa vào khả năng ngụy trang này để tạm thời làm giảm hiệu quả của UAV Ukraine. Dẫu vậy, đây không phải là phương án lâu dài vì Ukraine có thể huấn luyện các AI để nhận biết những hoạt tiết ngụy trang này.