Chia sẻ với hãng thông tấn Al Jazeera hôm 1/11, ông Araghchi nhấn mạnh các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi tháng 6 đã không thể phá hủy chương trình làm giàu uranium mà Iran khẳng định hoàn toàn phục vụ chương trình dân sự. Ngoại trưởng Iran cho hay, mặc dù một số "vật liệu hạt nhân còn bị chôn vùi dưới đống đổ nát", nhưng công nghệ "vẫn còn nguyên vẹn".

"Chúng tôi không thể dừng làm giàu uranium, và những gì không đạt được bằng chiến tranh cũng không thể đạt được bằng các biện pháp chính trị", ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: Global Look Press

Ông nói thêm, Iran vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận với Mỹ thông qua đàm phán gián tiếp, nếu như Washington ngừng áp đặt những điều mà ông mô tả là "điều kiện tiên quyết bất khả thi, và không thể chấp nhận được".

Theo ông Araghchi, chương trình phát triển tên lửa của Iran không phải là vấn đề để đưa ra thảo luận. "Sẽ thật dại dột nếu ai đó tự giao nộp vũ khí", ông Araghchi nhận định.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ - Iran do Oman làm trung gian đã bị đình chỉ, sau khi Israel triển khai chiến dịch ném bom kéo dài 12 ngày vào đầu tháng 6.

Gần đây, Liên minh châu Âu (EU) và Anh đã tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Iran vốn được dỡ bỏ theo thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015. Tuy nhiên, vào năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này.

Về phần mình, Iran tuyên bố nước này không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận JCPOA vốn đã hết hạn vào tháng 10.