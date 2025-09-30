Theo New York Times, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29/9 đã gửi lời xin lỗi tới Thủ tướng Qatar Al Thani trong một cuộc điện đàm chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Thủ tướng Netanyahu bày tỏ sự hối tiếc vì vụ không kích của Israel nhắm vào các mục tiêu Hamas ở Doha đã vô tình khiến một quân nhân Qatar thiệt mạng. Israel cam kết sẽ không thực hiện các hành động như vậy trong tương lai, và Qatar đã tiếp nhận lời xin lỗi", thông cáo của Nhà Trắng cho biết.

Ông Netanyahu và ông Trump sau đó đã có một cuộc họp báo chung, công bố đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Hai nhà lãnh đạo mô tả đây là "bước tiến lớn cho hòa bình Trung Đông", đồng thời kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

"Israel vẫn sẽ hành động dù có hay không có sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Vấn đề Gaza có thể được giải quyết theo cách đơn giản hoặc khó khăn, nhưng nó phải được giải quyết", ông Netanyahu nói.

"Tôi vô cùng hoan nghênh việc Thủ tướng Netanyahu chấp nhận thỏa thuận. Nếu Hamas không làm tương tự, Israel sẽ nhận được sự hậu thuẫn toàn diện từ Mỹ để loại bỏ các nguy cơ", ông Trump tiếp lời.

Theo đề xuất, Israel sẽ rút quân theo từng giai đoạn tại Gaza: đầu tiên để chờ việc trao trả toàn bộ con tin, sau đó rút thêm khi một lực lượng quốc tế sẵn sàng bảo đảm an ninh nội địa. Tuy nhiên, Israel vẫn sẽ duy trì một vùng đệm rộng lớn bên trong lãnh thổ Gaza.

Ở chiều ngược lại, Hamas sẽ nhận lại một lượng lớn tù nhân, bao gồm 250 người đang thụ án chung thân và 1.700 người bị bắt giữ sau vụ tấn công ngày 7/10/2023. Những thành viên Hamas cam kết chung sống hòa bình và nộp vũ khí sẽ được ân xá, những người chọn rời khỏi Gaza sẽ được đảm bảo an toàn. Ngoài ra, Hamas phải từ bỏ mọi vai trò trong việc quản lý Gaza, đồng thời chấp nhận tiến trình phi quân sự hóa dưới sự giám sát của các tổ chức độc lập.