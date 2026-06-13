Theo kênh NBC News, Tổng thống Trump ngày 12/6 đã thông báo về việc quân đội Mỹ phối hợp với các lực lượng Venezuela để thực hiện chiến dịch tấn công và tiêu diệt Hector Rusthenford Guerrero Flores, người thường được gọi là Nino Guerrero, thủ lĩnh của băng đảng Tren de Aragua.

"Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công nhanh chóng và hiệu quả để tiêu diệt thành công thủ lĩnh khét tiếng Nino Guerrero. Tren de Aragua là một trong những tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới. Hành động lần này được phối hợp chặt chẽ với phía Venezuela. Dưới sự lãnh đạo của tôi, chúng ta sẽ truy lùng những trùm ma túy tàn độc ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Quân đội Mỹ tiêu diệt thũ lĩnh băng đảng Nino Guerrero ở Venezuela. Video: Truth Social/@realDonaldTrump

Trong bài viết của mình, Tổng thống Trump cũng đăng tải một đoạn video về quá trình tiêu diệt Nino Guerrero. Những hình ảnh trong đoạn video cho thấy một tòa nhà có mái màu xanh đã phát nổ sau khi bị tấn công từ trên không.

Theo Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh của Tren de Aragua diễn ra hồi đầu tuần. Tuy nhiên, ông Hegseth không cung cấp thông tin chi tiết về cách thức triển khai cuộc không kích.

"Chiến dịch này đã thể hiện cam kết của Mỹ và Venezuela trong việc truy quét những kẻ khủng bố ma túy ở Tây bán cầu", Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa băng đảng ma túy Tren de Aragua vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài. Bên cạnh đó, cơ quan này từng treo thưởng 5 triệu USD cho những thông tin hỗ trợ việc bắt giữ Nino Guerrero.