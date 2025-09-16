Theo tờ Newsweek, chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social hôm 15/9, ông Trump cho hay cuộc tấn công diễn ra trong khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ (SOUTHCOM). Ngoài ra, ông Trump còn đưa ra lời cảnh báo về các hành động tiếp theo chống lại những kẻ buôn bán ma túy nhắm vào người Mỹ.

"Vào sáng nay, theo lệnh của tôi, quân đội Mỹ đã tiến hành đòn tấn công động năng thứ 2 nhằm vào các băng đảng buôn bán ma túy và khủng bố ma túy được xác định cực kỳ bạo lực trong khu vực chịu trách nhiệm của SOUTHCOM", ông Trump nhấn mạnh, 3 người trên tàu đã thiệt mạng, và "không có binh sĩ Mỹ nào bị thương trong cuộc tấn công này”.

Video: OSINTdefender/X

Trong cùng bài đăng, ông Trump đã gọi các băng đảng Venezuela là "mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại, và các lợi ích quan trọng của Mỹ".

Ông cảnh báo thêm, "nếu họ vận chuyển ma túy có thể giết chết người Mỹ, chúng tôi sẽ săn lùng họ”.

Ông Trump còn công bố đoạn video dài 30 giây cho thấy một chiếc thuyền phát nổ và bốc cháy trên biển. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng để chứng minh cho tuyên bố con thuyền này đang chở ma túy.

Vào đầu tháng 9, Mỹ đã tấn công bằng tên lửa vào một chiếc thuyền mà ông Trump cho hay đang chở ma túy và do băng đảng Tren de Aragua có trụ sở tại Venezuela điều hành. Cuộc tấn công đã khiến 11 người thiệt mạng.

Trong tuyên bố hôm 15/9, ông Trump không nói băng đảng Tren de Aragua có phải là chủ sở hữu của con tàu mới bị tấn công hay không.

Phản ứng trước cuộc tấn công trên, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc Mỹ đang triển khai một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm vào Venezuela.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh ông Trump sẽ tiếp tục sử dụng quân đội để nhắm vào các băng đảng ma túy.

Trước đó, hôm 14/9, ông Trump cũng tuyên bố không loại trừ khả năng tấn công vào đất liền Venezuela. "Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Venezuela đang điều các thành viên băng đảng, những kẻ buôn bán ma túy, và ma túy của họ tới chúng ta. Điều đó là không thể chấp nhận được”, ông Trump cho hay.

Về phần mình, hôm 9/9, ông Maduro cho rằng các hoạt động của Mỹ "không phải chống buôn bán ma túy, mà họ nhắm tới dầu và khí đốt của Venezuela".

Ngoài ra, ông Maduro bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Venezuela là trung tâm sản xuất và buôn bán ma túy lớn. Ông khẳng định Venezuela đã xóa bỏ tất cả các hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn trên lãnh thổ quốc gia và đánh bại các băng đảng khét tiếng như Tren de Aragua.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela căng thẳng suốt nhiều năm qua. Washington từ chối công nhận việc ông Maduro tái đắc cử vào năm 2018 mà thay vào đó ủng hộ phe đối lập Venezuela, cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với quốc gia Mỹ Latinh này.