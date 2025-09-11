Liên quan tới việc các tàu chiến Mỹ xuất hiện ngoài khơi bờ biển Venezuela trong những tuần gần đây, ông Maduro cáo buộc Washington đang tìm cách tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Venezuela. Nhà lãnh đạo Venezuela tin tuyên bố về việc Mỹ về việc đang tăng cường nỗ lực chống lại các băng đảng buôn bán ma túy "chỉ là cái cớ".

Trong tháng 8, Mỹ đã triển khai ít nhất 8 tàu ​​hải quân và một tàu ngầm tấn công đến khu vực với khoảng 4.000 quân tham gia.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: RT

Xuất hiện trên chương trình "Talking with Correa" của đài RT Tây Ban Nha hôm 9/9, ông Maduro tuyên bố các hoạt động của Mỹ "không phải chống buôn bán ma túy, mà họ nhắm tới dầu và khí đốt".

Tổng thống Maduro nhấn mạnh, "Venezuela có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, trữ lượng khí đốt lớn thứ 4" và khả năng sở hữu "dự trữ vàng lớn nhất thế giới". Ông Maduro còn cho rằng, động thái của Washington đối với Caracas đã vượt xa mọi thứ từng xảy ra trong khu vực kể từ cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962. Theo ông, những hành động của Mỹ đối với Venezuela nằm trong "kế hoạch chiến tranh" rộng lớn hơn, nhằm mục đích khuất phục toàn bộ thế giới.

Theo Tổng thống Venezuela, mong muốn đó "bất khả thi" vì mọi người "đang có một thế giới đa cực với các trung tâm quyền lực mới" như Trung Quốc, Nga và Ấn Độ.

Ngoài ra, ông Maduro bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Venezuela là trung tâm sản xuất và buôn bán ma túy lớn. Ông khẳng định Venezuela đã xóa bỏ tất cả các hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn trên lãnh thổ quốc gia và đánh bại các băng đảng khét tiếng như Tren de Aragua.

Quan hệ giữa Mỹ và Venezuela căng thẳng suốt nhiều năm qua. Washington từ chối công nhận việc ông Maduro tái đắc cử vào năm 2018 và thay vào đó ủng hộ phe đối lập Venezuela cũng như áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với quốc gia Mỹ Latinh này.

Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo về tình trạng căng thẳng leo thang xung quanh Venezuela, với những hậu quả tiềm tàng sâu rộng ảnh hưởng đối với an ninh khu vực và toàn cầu.