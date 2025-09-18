Theo trang tin quân sự Military, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López hôm 17/8 cho hay, mục tiêu của cuộc tập trận là tăng cường năng lực phòng thủ và bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Cuộc diễn tập quy mô lớn của Venezuela có sự tham gia của hơn 2.500 binh sĩ cùng 12 tàu chiến, 22 máy bay, 20 tàu dân quân biển và pháo binh. Địa điểm tập trận là đảo La Orchila nằm cách bờ biển Venezuela 180km.

Khí tài của Venezuela. Ảnh: EPA

Bộ trưởng Padrino nhấn mạnh, cuộc tập trận kéo dài 3 ngày tái hiện hoạt động của các lực lượng như hàng không vũ trụ, đặc nhiệm, trinh sát, tác chiến điện tử, hải quân, không quân và lục quân.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Hải quân Mỹ tăng cường điều động lực lượng tới gần Venezuela. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cáo buộc sự hiện diện của quân đội Mỹ ở vùng biển Caribe đang tạo ra “mối đe dọa lớn nhất” trong một thế kỷ.

Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social hôm 15/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay, quân đội nước này đã tấn công một chiếc tàu bị tình nghi của các băng đảng ma túy đến từ Venezuela và tiêu diệt 3 đối tượng trên tàu. Trước đó, vào đầu tháng 9, Mỹ cũng đã phóng tên lửa vào một tàu bị cáo buộc đang chở ma túy và do băng đảng Tren de Aragua có trụ sở tại Venezuela điều hành. Cuộc tấn công khiến 11 người thiệt mạng.

Hôm 14/9, ông Trump tuyên bố không loại trừ khả năng tấn công vào đất liền Venezuela.

Ngược lại, hôm 9/9, ông Maduro quả quyết, các hoạt động của Mỹ "không phải chống buôn bán ma túy, mà nhắm tới dầu mỏ và khí đốt của Venezuela".

Trong tháng 8, Mỹ đã điều 3 tàu khu trục trang bị tên lửa là USS Gravely, USS Jason Dunham và USS Sampson tới gần Venezuela nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ các băng đảng buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh. Một số báo cáo cho biết, Mỹ còn triển khai cả tàu ngầm USS Newport News, tàu tuần dương tên lửa USS Lake Erie cùng các tàu đổ bộ và 4.500 binh sĩ.