Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo BBC, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/6, ông Trump cho biết nhiều quốc gia châu Âu đã thảo luận về việc áp dụng loại thuế này và một số quốc gia đã gần thực hiện.

Người đứng đầu nước Mỹ cảnh báo các biện pháp trừng phạt sẽ được áp dụng ngay lập tức và sẽ hoàn toàn "thay thế" bất kỳ thỏa thuận thương mại song phương hiện có nào.

Mặc dù bài đăng nhắm vào các quốc gia đang lên kế hoạch chuẩn bị áp các loại thuế mới nhưng tác động chính xác đối với Anh vẫn chưa rõ ràng ngay lập tức vì London đã áp dụng loại thuế này từ lâu.

Ông Trump cho hay: "Xin hãy hiểu rằng tuyên bố này nhằm vào bất kỳ quốc gia nào áp đặt loại thuế như vậy sẽ ngay lập tức phải chịu mức thuế quan 100% đối với tất cả hàng hóa được gửi đến Mỹ".

Cảnh báo thuế quan ngày 26/6 là thông báo mới nhất trong số nhiều thông báo từ chính quyền của Tổng thống Trump về các loại thuế nhập khẩu mới kể từ khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ nhiều loại thuế trước đó của ông vào tháng 2.

Tháng 4/2020, Anh công bố Thuế Dịch vụ Kỹ thuật số (DST) 2% đối với các công cụ tìm kiếm lớn, nền tảng mạng xã hội và các thị trường trực tuyến. Thuế này áp dụng cho các tập đoàn công nghệ đa quốc gia như Apple, Google, Meta và Amazon, đặc biệt nhắm vào các công ty có doanh thu kỹ thuật số toàn cầu vượt quá 500 triệu bảng Anh và doanh thu tại Anh trên 25 triệu bảng.

Theo Bộ Tài chính Anh, thuế DST đã giúp nước này thu được hơn 800 triệu bảng Anh trong năm tài chính 2024-2025, tăng từ 678 triệu bảng Anh trong năm tài chính 2023-2024.