Tại cuộc họp báo tổ chức chiều nay (13/1), phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã nhận được câu hỏi từ các phóng viên về phản ứng của Bắc Kinh xoay quanh nội dung bài đăng trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bất kỳ quốc gia nào giao dịch với Iran sẽ phải chịu mức thuế 25% khi hàng hóa của những nước này nhập khẩu vào Mỹ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: CCTV

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời bà Mao: “Lập trường của Trung Quốc về vấn đề thuế quan rất rõ ràng. Không có người chiến thắng trong một cuộc chiến thuế quan. Trung Quốc sẽ kiên định bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Cùng ngày, trong bài đăng trên mạng xã hội X, người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, ông Lưu Bằng Vũ tái khẳng định lập trường của Bắc Kinh trong việc phản đối áp đặt thuế quan bừa bãi là nhất quán và rõ ràng.

“Các cuộc chiến thuế quan và thương mại sẽ không có người chiến thắng và sự cưỡng ép hay gây áp lực sẽ không giải quyết được vấn đề. Chủ nghĩa bảo hộ gây hại đến lợi ích của tất cả các bên”, đoạn trích bài đăng của ông Lưu viết.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 12/1, Tổng thống Mỹ Trump đã viết mức thuế 25% đối với hàng hóa của những nước giao dịch với Iran “có hiệu lực ngay lập tức, đây là lệnh cuối cùng và không thể thay đổi”. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có văn bản chính thức nào về chính sách áp thuế trên của ông Trump được đăng tải.