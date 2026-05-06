Trong bài đăng trên mạng Truth Social tối 5/5 giờ miền đông nước Mỹ (sáng 6/5 giờ Việt Nam), Tổng thống Trump cho biết: “Dựa trên đề nghị của Pakistan và một số quốc gia khác, những thành công to lớn về mặt quân sự mà chúng tôi đạt được trong chiến dịch chống Iran và tiến triển lớn hướng tới thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với các đại diện của Tehran, chúng tôi nhất trí rằng trong lúc lệnh phong tỏa các cảng vẫn giữ nguyên, chiến dịch 'Dự án Tự do' sẽ tạm dừng trong một thời gian ngắn để xem thỏa thuận với Iran liệu có thể được hoàn tất và ký kết hay không”.

Tuyên bố trên của ông Trump được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi các lực lượng Mỹ chính thức triển khai chiến dịch “Dự án Tự do” nhằm dẫn đường cho các tàu thuyền đi qua gần eo biển Hormuz.

The hãng thông tấn CNN, kể từ khi Mỹ triển khai chiến dịch hỗ trợ các tàu đi qua eo biển Hormuz hôm 4/5, căng thẳng đã bùng phát trở lại và Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tuyên bố điều động các trực thăng AH-64 Apache và MH-60 Seahawk để tiêu diệt 6 xuồng quân sự Iran.

Ngược lại, quân đội Iran phủ nhận việc các tàu của nước này bị phá hủy, khẳng định tuyên bố của Mỹ là “sai sự thật”.