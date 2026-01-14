Theo kênh NDTV, Tổng thống Mỹ Trump ngày 14/1 đã lên tiếng về bình luận "chọn Đan Mạch" của Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, đồng thời phủ nhận những lo ngại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi Mỹ muốn kiểm soát hòn đảo.

"Đó là vấn đề của họ. Tôi không đồng ý với ông Nielsen, tôi không biết gì về ông ấy, nhưng tuyên bố đó sẽ gây ra một rắc rối lớn", ông Trump cho biết. Khi được hỏi về những quan ngại của NATO khi Mỹ cố gắng thâu tóm hòn đảo, người đứng đầu Mỹ đã phủ nhận mọi lo ngại, nhấn mạnh "đó không phải là vấn đề cần lo lắng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Fox News

"Tất nhiên là tôi ưu tiên phương án Mỹ kiểm soát Greenland thông qua một thỏa thuận. Nhưng bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ có được hòn đảo", ông Trump nói thêm.

Trước đó, Thủ hiến Greenland Nielsen đã tuyên bố "chọn Đan Mạch thay vì trở thành một phần của Mỹ" trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. "Nếu phải chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ngay lúc này, chúng tôi chọn Đan Mạch. Chúng tôi chọn NATO, chúng tôi chọn EU", ông Nielsen phát biểu.

Trong khi đó, Đan Mạch bày tỏ sẵn sàng tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ trong khuôn khổ NATO, nhưng cũng lưu ý tương lai của Greenland phụ thuộc vào người dân của hòn đảo, những người đã bỏ phiếu hồi năm 2008 để duy trì quy chế tự trị.

Về phía NATO, Tổng thư ký Mark Rutte đã từ chối bình luận trực tiếp về những căng thẳng trong liên minh, thay vào đó ông nhấn mạnh về trách nhiệm bảo vệ Bắc Cực. "Tôi không bao giờ thảo luận về các vấn đề nội bộ của liên minh. Tôi tin rằng vấn đề lớn hơn ở đây là việc bảo vệ vùng Cực Bắc, bảo vệ khu vực Bắc Cực. Đó là vấn đề an ninh cho một tỷ người, không chỉ là an ninh của sườn phía đông Mỹ", ông Rutte bày tỏ.