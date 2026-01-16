Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: EPA-EFE

Theo kết quả khảo sát mới công bố của hãng tin CNN, 58% số người được hỏi đánh giá năm đầu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 của ông Trump là thất bại. Ngoài ra, mọi khía cạnh trong năm đầu tiên trở lại Nhà Trắng của vị tổng thống Cộng hòa này đều bị đánh giá tiêu cực.

Khi được yêu cầu chọn vấn đề quan trọng nhất đối với đất nước, phần lớn những người tham gia khảo sát chọn chủ đề kinh tế, với tỷ lệ gần gấp đôi so với bất kỳ chủ đề nào khác. Thăm dò hé lộ, Tổng thống Trump hiện gặp khó khăn trong việc chứng minh ông đang giải quyết vấn đề này.

Bên cạnh đó, người dân Mỹ lo ngại về cách ông Trump sử dụng quyền lực của tổng thống cũng như những nỗ lực của ông nhằm tạo dấu ấn riêng với văn hóa Mỹ.

Về vấn đề kinh tế, nhiều người Mỹ tỏ ra bi quan về tương lai. Chỉ 4/10 người kỳ vọng nền kinh tế sẽ tốt đẹp hơn sau một năm nữa, giảm từ mức 56% ngay trước khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1/2025.

Theo thăm dò, có tới 55% số người được hỏi nói các chính sách của ông Trump đã làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế của đất nước, trong khi 33% cho rằng các chính sách mới đã cải thiện tình hình. Có tới 64% người tham gia khảo sát đánh giá người đứng đầu đất nước chưa đủ nỗ lực để giảm giá hàng hóa thiết yếu.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, tỷ lệ tín nhiệm ông Trump về kinh tế thường xuyên vượt trội so với tỷ lệ ủng hộ tổng thể. Vào đầu nhiệm kỳ thứ 2, các số liệu về vấn đề nhập cư của ông nổi bật lên như điểm tích cực và vẫn là yếu tố then chốt đối với những người ủng hộ ông.