Theo hãng tin CNN, Tổng thống Donald Trump ngày 6/4 đã lên tiếng chỉ trích NATO vì không hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, đồng thời nhắc lại ý tưởng sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch.

"Nếu mọi người muốn biết sự thật, thì tất cả bắt nguồn từ Greenland. Chúng tôi muốn hòn đảo này, nhưng NATO không chịu nhượng lại cho Mỹ. Vì vậy tôi đã nói: 'Tạm biệt'", ông Trump cho hay.

Lãnh đạo Nhà Trắng sau đó tiếp tục chỉ trích NATO là "hổ giấy", khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin "không hề e ngại" liên minh quân sự này. Ông Trump cũng nhắc lại lời chỉ trích NATO vì không hỗ trợ Mỹ ở Trung Đông.

"Chúng tôi không yêu cầu điều gì quá gay gắt. Tôi chỉ nói: 'Nếu các bạn muốn giúp đỡ thì thật tuyệt'. Nhưng câu trả lời của họ là: 'Không, không và không'. Rõ ràng họ đã cố tình không giúp đỡ", ông Trump nhấn mạnh.

Ngoài các quốc gia NATO, Tổng thống Mỹ còn thể hiện sự bất mãn với Hàn Quốc, Australia và Nhật Bản vì đã không hỗ trợ trong cuộc xung đột với Iran. Ngược lại, ông Trump đánh giá cao thái độ của các quốc gia Vùng Vịnh như Ảrập Xêút, Kuwait, Bahrain, Qatar và UAE vì đã luôn đứng về phía Washington.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte dự kiến sẽ tới Mỹ trong tuần này để gặp mặt Tổng thống Trump. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa liên minh và Washington đang gia tăng, khi một số quốc gia thành viên NATO như Pháp, Italia và Tây Ban Nha đã từ chối cho Mỹ sử dụng không phận và căn cứ của họ để tấn công Iran.